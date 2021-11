Mare Fuori, stasera su Rai 2: Carmine Recano, carriera e vita privata dell’attore

Dopo il successo della prima puntata, la seconda stagione di Mare fuori ritorna con due nuovi episodi, in onda questa sera, mercoledì 24 novembre 2021, alle 21.20 su Rai 2. Diretta da Milena Cocozza e Ivan Silvestrini, la fiction racconta le storie dei ragazzi dell’Istituto di Pena Minorile di Napoli (IPM), guidato dalla direttrice Paola Vinci.

Mare Fuori: le cose da sapere sulla puntata in onda questa sera su Rai 2 alle 21.20

Mare Fuori: il cast

Nel cast della serie, spiccano vecchie e nuove leve del panorama attoriale italiano. Tra questi, Carolina Crescentini (Paola Vinci), Carmine Recano (Massimo Valenti), Valentina Romani (Naditza), Nicolas Maupas (Filippo), Massimiliano Caiazzo (Carmine), Matteo Paolillo (Edoardo), Kyshan Clare Wilson (Kubra), Domenico Cuomo (Cardiotrap) e Antonio De Matteo (Lino).

Mare Fuori: la trama degli episodi di stasera

Nel primo dei due episodi, Io non sono come voi, Carmine non riesce a trovare pace per la morte di Nina ed è convinto che sia tutta colpa dei Valletta. Mentre Massimo e Paola cercano in ogni modo di tranquillizzarlo e aiutarlo a superare questo momento difficile, Naditza esce dall’istituto per andare a vivere in affidamento nella famiglia di Filippo. Intanto, Cardiotrap inizia a provare qualcosa per Gemma e Lino si lascia coinvolgere dalle attenzioni della mamma di Sara. L’Istituto si prepara, nel frattempo, ad accogliere una nuova arrivata: Kubra, ragazza nata in Italia con madre africana. Nel secondo, Amare chi fa male, Carmine rientra all’IPM. Sembra deciso a evitare che la figlia diventi una Di Salvo e pensa, così, di affidarla alla madre di Nina. Filippo, felice per il trasferimento a Milano, non vede l’ora di riabbracciare Naditza e Beppe propone di organizzare un concerto per festeggiare: sarà proprio durante la serata che Cardiotrap prenderà coraggio e canterà i pezzi ideati assieme a Gemma. Nonostante i conflitti iniziali, Pino si riscopre affascinato da Kubra: la ragazza, tuttavia, ancora non integrata nell’ambiente, non si mostrerà così socievole con lui. L’apparente equilibrio della struttura, tuttavia viene sconvolto da un pericoloso colpo di scena che coinvolge Carmine e che spingerà Filippo a mandare a monte tutti i suoi piani futuri.

"E mo' vediamo se ci pensa lui al chiattillo" 📺 👀 👉 #MareFuori ✌️ Domani in prima serata su #Rai2 e in diretta streaming su #RaiPlay 📲 pic.twitter.com/PhcAduEO2V — Rai2 (@RaiDue) November 23, 2021

Mare Fuori: carriera e vita privata di Carmine Recano

Mare Fuori: Carmine Recano, attore per caso

Nato a Napoli nel 1980, Carmine Recano è diventato attore quasi per caso. Quando, appena 17enne, aveva accompagnato un suo amico a un provino per fargli compagnia e dargli coraggio. E invece fu proprio lui a essere notato dal regista. Quella coincidenza lo ha portato a esordire, a 18 anni, nel film per la televisione Un nuovo giorno di Aurelio Grimaldi, il primo passo verso una carriera in bilico tra il piccolo e il grande schermo. L’anno dopo, infatti, è approdato al cinema con Terra Rossa di Giorgio Molteni ed è stato assoldato da Ferzan Ozpetek nel cast de Le fate ignoranti. L’inizio di una felice collaborazione con il cineasta turco, che lo porterà a recitare anche nel dramma familiare Un giorno perfetto, nel pluripremiato Mine Vaganti e nei più recenti Napoli Velata e La dea fortuna. Tra 2000 e 2019, ha partecipato a una serie di interessanti progetti televisivi e cinematografici: Pesi leggeri di Enrico Pau, La vita degli altri di Nicola De Rinaldo, I cinghiali di Portici di Diego Olivares, Ballo a tre passi di Salvatore Mereu, Certi bambini dei fratelli Frazzi e le fiction Sospetti, Orgoglio, Carabinieri, Capri, Faccia d’angelo e La porta rossa. Fino ad arrivare al suo lavoro più recente, Mare fuori, nel quale interpreta il personaggio di Massimo Valenti, comandante della polizia penitenziaria. Non si è precluso neppure la strada del teatro: nel 2018 ha preso parte a Masaniello, scritto e diretto da Lara Sansone.

Mare Fuori: vita privata di Carmine Recano

Sulla vita privata di Carmine Recano si sa pochissimo. L’attore è particolarmente riservato e non ha neppure i social. Al momento, però, risulterebbe single.