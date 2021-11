Mare fuori, stasera 17 novembre su Rai2: cast, novità e anticipazioni degli episodi di oggi

Tornano su Rai2 le storie dei giovani ragazzi detenuti nell’Istituto di Pena Minorile di Napoli. Stasera 17 novembre, alle 21,20 in prima visione, andranno in onda i primi due episodi della seconda stagione di Mare Fuori, serie di Carmine Elia con protagonista Carolina Crescentini. La visione è già disponibile in anteprima in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Mare fuori, trama e cast della serie da stasera 17 novembre 2021 su Rai2

Mare fuori, novità e cast della seconda stagione

Sei appuntamenti per un totale di dodici puntate presenteranno la dura vita dei giovani detenuti, chiamati a compiere una scelta difficile. Dovranno infatti decidere se seguire le orme della propria famiglia oppure rinnegarla e optare per una vita diversa ma lontana dalla violenza. Nella seconda stagione tornano tutti i protagonisti, dalla direttrice dell’Istituto Paola Vinci (Carolina Crescentini), soprannominata Punto e virgola per le sue rigide regole di disciplina, al comandante della polizia penitenziaria Massimo Valenti (Carmine Recano). In scena anche Nicolas Maupas – da giovedì su Rai1 con Un professore – nei panni di Filippo Ferrari, detto “’o Chiattillo”, e Massimiliano Caiazzo in quelli di Carmine di Salvo, erede di una nota famiglia camorrista.

Spazio anche a nuovi personaggi che faranno il loro ingresso nell’Istituto. I telespettatori conosceranno infatti Kubra, ragazza di origini nigeriane in prigione per aver ucciso la madre e “o Sasà”, ragazzino arrestato per violenza sessuale, reato di cui si dichiara innocente.

Mare fuori trama degli episodi di stasera 17 novembre 2021

Il primo dei due episodi, dal titolo La famiglia che verrà, prende avvio dal cliffangher della scorsa stagione. Carmine Di Salvo (Massimiliano Caiazzo), coinvolto in una sparatoria, lotta fra la vita e la morte. Massimo (Carmine Recano) si sente responsabile dell’accaduto e, schiacciato dal senso di colpa, decide di lasciare il suo posto di comandante della penitenziaria. Per questo motivo, Paola (Carolina Crescentini), direttrice dell’Istituto, si ritrova sola a fronteggiare i ragazzi, ancora in subbuglio dopo la morte di Ciro (Giacomo Giorgio): decide dunque di trasferire Filippo Ferrari (Nicolas Maupas) per evitare tragiche conseguenze. Il ritorno di una vecchia conoscenza comprometterà però il già fragile equilibrio.

La seconda puntata, Nella gioia e nel dolore, vede l’ingresso nella storia di “o Sasà“, ragazzo della Napoli bene, entrato in istituto per un reato di cui non si fa subito menzione. Intanto, Naditza (Valentina Romani) sta per uscire e Filippo convince i suoi ad ospitarla a Milano. ‘O Chiattillo, però, non sa però di essere nel mirino di Pirucchio (Nicolò Galasso), che lo ritiene responsabile per la morte di Ciro. Intanto Carmine esce dal coma e sposa la compagna Nina con Filippo come testimone.

Mare fuori, la colonna sonora

La colonna sonora di Mare fuori vede anche per questa stagione la collaborazione di Stefano Lentini con Raiz per il brano Amore che fa male e Matteo Paolillo, autore di Sangue nero. Quest’ultimo singolo vanta anche le voci di due protagonisti della serie, Domenico Cuomo, volto di Cardiotrap, e Serena Codato, interprete di Gemma.