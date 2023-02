Mare Fuori, Giulia Salemi fa foto e video col cast: «Abbiamo fatto pace»

Galeotta la Fashion Week di Milano che ha consentito a Giulia Salemi e a parte del cast di Mare Fuori di fare pace. Il “litigio” era nato intorno ad un messaggio provocatorio che l’influencer aveva pubblicato: «In aereo con il cast di Mare fuori, se la tirano manco salvassero vite umane».

Giulia Salemi contro il cast di Mare Fuori

Dopo Sanremo, Giulia Salemi aveva raccontato un aneddoto relativo ad alcuni protagonisti della serie che l’aveva infastidita non poco. Sull’areo, durante il volo di ritorno dalla città dei fiori, l’influencer ha viaggiato con gli attori che, a suo dire, non l’hanno per niente considerata. Un atteggiamento che lei stessa aveva commentato in onda su Radio 101 e che aveva generato non poche polemiche. La Salemi, comunque, successivamente aveva fatto seguire al commento provocatorio delle scuse, ma le cose sembravano ancora non appianate.

Ora, dopo giorni, finalmente è arrivata anche la pace. A documentare l’accaduto è stata la stessa Giulia, che ha pubblicato delle foto insieme ad alcuni attori del cast di Mare Fuori incontrati alle sfilate di Milano Fashion Week.

La pace siglata da alcuni scatti fatti durante le sfilate di Milano

Giulia Salemi ha pubblicato sui social lo scatto con l’attrice Maria Esposito, che veste i panni di Rosa Ricci nella serie, e con Antonio Orefice, che interpreta Totò, fidanzato di Maria. Le foto chiudono così le polemiche degli ultimi giorni.

Artem, che in mare Fuori è Pino e anch’egli è presente nello scatto, è stato il primo a postare la foto di gruppo alla quale sono seguiti commenti divertenti. «Abbiamo fatto pace», scrive l’attore. «Amm’ apparat…!», aggiunge Giulia che insieme a Maria Esposito si è cimentata anche in un video su TikTok. Fra la Salemi ed i giovani interpreti di Mare Fuori, quindi, è tornato il sereno.