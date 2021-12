Mare Fuori 2 stasera su Rai2: le anticipazioni sulle ultime puntate

Ultimo appuntamento con Carolina Crescentini e i ragazzi dell’Istituto di Pena Minorile di Napoli. Stasera 22 dicembre, alle 21,20 su Rai2, andrà infatti in onda il finale di Mare Fuori 2. Nel cast anche Nicolas Maupas, Massimiliano Caiazzo, Carmine Recano e Valentina Romani. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Mare Fuori 2, anticipazioni e cast delle ultime puntate stasera 22 dicembre 2021 su Rai2

Il primo episodio, l’undicesimo della stagione dal titolo Colpevole d’innocenza, vede Carmine (Massimiliano Caiazzo) finalmente faccia a faccia con Pirucchio (Nicolò Galasso), ma una crisi di coscienza gli impedisce di ucciderlo. Decide così di fuggire assieme a Filippo (Nicolas Maupas) servendosi del piano già organizzato per Edoardo (Matteo Paolillo), ma i due non sanno di finire in una trappola. Alle spalle di tutto c’è infatti Wanda Di Salvo (Pia Lanciotti), madre di Carmine, che intende sbarazzarsi di Edoardo. Nel frattempo però il comandante Massimo (Carmine Recano) scopre che il vero colpevole della morte di Nina è un altro.

Nel gran finale, Punto di rottura, Filippo e Carmine riescono a salvarsi dall’esecuzione destinata ad Edoardo e si dirigono senza perdere tempo al matrimonio di Naditza (Valentina Romani) con l’obiettivo di fermare le nozze. Rosa (Margherita di Rauso), la sorella di Ciro (Giacomo Giorgio), entra in carcere e rivela a Edoardo che Mimmo (Alessandro Orrei) è un traditore. Nel frattempo Cardiotrap (Domenico Cuomo), dopo essere venuto a conoscenza di un incontro fra Gemma (Serana Codato) e Fabio (Stefano Rossi Giordani), corre dal ragazzo deciso a troncare quel rapporto una volta per tutte. Infine, tra Kubra (Kyshan Clare Wilson) e Pino (Ar Tem) l’amore diventa sempre più forte e irrefrenabile.

Mare Fuori, nel 2022 arriva anche la terza stagione?

Intanto iniziano a circolare voci circa una potenziale terza stagione della serie. Secondo i rumors, i creatori di Mare Fuori Cristiana Farina e Maurizio Careddu sarebbero già al lavoro per stendere la trama dei nuovi episodi, mentre la produzione avrebbe dato avvio al casting di nuovi personaggi. Ancora nessuna conferma da parte della Rai, che potrebbe però arrivare nelle prossime settimane per iniziare le riprese già nel corso della primavera.