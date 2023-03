Mare Fuori, Carolina Crescentini saluta il cast: il video a fine riprese

È arrivato il momento dei saluti tra l’attrice Carolina Crescentini e il cast e il pubblico di Mare Fuori. Il personaggio interpretato nella serie, Paola Vinci, ha conquistato tutti sin dal primo momento ed è dunque comprensibile la commozione che ha accompagnato le parole dell’attrice al momento dell’addio.

Carolina Crescentini saluta il cast di Mare Fuori: il video

Lo ha fatto con un video su Instagram, rivolgendosi ai componenti del cast, della produzione, della regia, e naturalmente al pubblico. Carolina Crescentini, attrice di origine toscana, ha scelto queste parole: «Grazie per questa avventura meravigliosa. Grazie Cristiana Farina e Maurizio Careddu per questo personaggio unico. Grazie amici miei per avermi insegnato tanto. Mi mancherete tantissimo. Grazie Carmine Elia, Milena Cocozza e Ivan Silvestrini per esservi fidati di me. Grazie per quel provino, grazie Napoli per avermi fatto sentire a casa. E grazie pubblico meraviglioso per avermi scaldato il cuore. Ciao Paola, salutami Ancona. Paola Vinci lascia l’Ipm».

Nel video si vede l’interprete abbracciare tutti i componenti del cast della fiction, una delle più amate degli ultimi tempi: dal lungo abbraccio con Maria Esposito (Rosa Ricci) al saluto con Carmine Recano (il commissario del carcere, con cui nella fiction ha una storia d’amore), sono molti i momenti che hanno fatto commuovere gli attori e gli utenti del web. Alla richiesta di un discorso di addio, la Crescentini si è così espressa: «Divertitevi e versate lacrime vere. Questa secondo me è la stagione più straziante di Mare Fuori quindi diamogli giù, come si dice a casa mia».

Il suo personaggio

Nella serie, l’attrice interpreta il complesso ruolo di direttrice del carcere, condizione peggiorata dallo scherno nei suoi confronti attuato da parte di alcuni detenuti che la chiamano punto e virgola a causa di una disabilità. Inizialmente dura e schermata, Paola Vinci, nel corso delle puntate, si ammorbidisce per poi finire sotto la lente di una commissione di inchiesta.