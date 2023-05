Mare Fuori 4, iniziate le riprese: cresce l’attesa dei fan

Il cast di Mare Fuori 4 è tornato al lavoro. I protagonisti della serie sono sul set per girare i nuovi episodi che dovrebbero arrivare in tv fra l’inverno e la prossima primavera.

Iniziate le riprese di Mare Fuori 4

Vincitrice dei Nastri d’Argento Grandi Serie e con il record di visualizzazioni su RaiPlay, la fiction è giunta alla sua quarta stagione le cui riprese sono iniziate proprio in questi giorni. Sempre per la regia di Ivan Silvestrin, il cast è tornato al lavoro direttamente da Napoli presso la base navale della marina militare che ospita il set della serie tv.

A renderlo noto alcuni post pubblicati dagli attori tra cui quello di Maria Esposito, l’attrice che interpreta il ruolo di Rosa Ricci. La giovane ha infatti pubblicato sul suo profilo TikTok un video con la didascalia «Dove sono?» riprendendo proprio il set della serie. Nell’attesa di vedere i nuovi episodi, che verranno messi in onda nei prossimi mesi, sarà possibile vedere la terza stagione su Netflix.

Indiscrezioni e nuovi arrivi

Proprio in attesa dell’inizio delle riprese, il settimanale Chi aveva svelato alcune indiscrezioni sulla nuova stagione tra ritorni inattesi, addii e conferme. Resta aperta la possibilità che a sparare nell’ultima puntata della terza serie, durante l’appuntamento tra Rosa Ricci e Carmine di Salvo, sia stato Ciro Ricci che tutti davano per morto ma di cui, come ha detto lo stesso regista della serie, «non si è mai visto il funerale». E, se il ritorno di Ciro potrebbe rappresentare un colpo di scena, i fan della serie dovranno essere pronti a dire addio a vecchi personaggi come Naditza, interpretata da Valentina Romani, alla direttrice Paola Vinci, interpretata da Carolina Crescentini, e Filippo Ferrari – ‘O Chiattillo, interpretato da Nicola Maupas, che potrebbe tornare solo come voce fuori scena attraverso alcune lettere indirizzate all’amico Carmine.