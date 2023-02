Mare Fuori 3 stasera su Rai2: trama, cast e curiosità sulla serie

Tutto pronto per il ritorno di Mare Fuori. Stasera 15 febbraio, alle 21.25 su Rai2, andranno in onda infatti i primi due episodi della terza stagione, già disponibile integralmente su RaiPlay. Eccellenti le visualizzazioni online, che hanno toccato 12 milioni di spettatori per un totale di 5,7 milioni di ore in sole 24 ore. Al centro della trama torneranno ancora una volta i ragazzi dell’Istituto di Pena Minorile di Napoli sotto la direzione di Paola Vinci e del comandante Massimo Esposito. Nel cast Massimiliano Caiazzo e Nicolas Maupas, oltre a Carolina Crescentini e Carmine Recano. Tante le attese per i nuovi episodi, tra cui la new entry nel cast Chiara Iezzi del duo Paola e Chiara, che ha già mandato in estasi i fan sui social.

Mare Fuori 3, dove eravamo rimasti e cosa aspettarsi dalla terza stagione

Prima di iniziare Mare Fuori 3 è opportuno un recap degli episodi scorsi. Nel precedente finale, Edoardo (Matteo Paolillo) era rimasto completamente solo, avendo perso la fiducia di tutti coloro che avevano sempre creduto in lui, sin dall’inizio. Nonostante la nuova situazione, stava portando avanti la sua idea di evasione, covando nel frattempo rabbia nei confronti di Pino (Artem), Filippo (Nicolas Maupas) e soprattutto Carmine (Massimiliano Caiazzo). Questi ultimi, usciti dall’Istituto di Pena Minorile al posto di Edoardo tramite uno scambio di persona, avevano poi raggiunto Naditza (Valentina Romani), interrompendo le sue nozze con un cugino. La ragazza, alle prese con una nuova libertà, ha dovuto affrontare sentimenti contrastanti nei confronti di Carmine, capendo però di aver un bel futuro davanti a sé. Nel finale di stagione, però, il giovane si era consegnato alla polizia, permettendo agli altri due di fuggire e costruire una nuova vita.

“Mare fuori” ➡️ Plaid e divano dentro 🛋

Mettetevi comodi: l'attesa è finita 👇 La terza stagione è in prima visione assoluta TV 📺 ➡️ #MareFuori3: da oggi, ogni mercoledì, alle 21.20 su #Rai2✌️Unisciti a noi per commentare le puntate 🖊 pic.twitter.com/VwjZg98T9U — Rai2 (@RaiDue) February 15, 2023

Il primo episodio, L’odio necessario, parte con l’ingresso nel carcere di Rosa Ricci. Il suo arresto ha uno scopo ben preciso, ben architettato dalla sua famiglia. Suo compito sarà infatti vendicare i fratelli e il padre dall’attacco dei De Salvo. I suoi occhi vanno subito su Carmine, principale bersaglio, con cui spera di mettere in ginocchio la madre, Donna Wanda. Nel secondo episodio di Mare Fuori 3, Il richiamo del sangue, Beppe (Vincenzo Ferrara) è alle prese con una brutta situazione che scuote Latifah (Liliana Mele) nel profondo. La ragazza non riesce a perdonare sua madre per un torto subito e non ha intenzione di parlare con lei per nessuna ragione al mondo. Intanto il rapporto fra Naditza e Filippo, ancora in fuga, inizia a mostrare i primi segni di cedimento. Dal canto loro Massimo (Carmine Recano) e Paola (Carolina Crescentini) provano a far funzionare il rapporto.

Mare Fuori 3, le new entry nel cast e il ruolo di Chiara Iezzi

La terza stagione della serie Rai Fiction vedrà l’ingresso di nuovi personaggi che si affiancheranno a quelli principali nella narrazione. Fra questi spicca indubbiamente Chiara Iezzi, cantante e sorella di Paola con cui ha ricomposto il celebre duo e partecipato all’ultimo Festival di Sanremo. L’artista sarà mamma di Giulia Crazy J, rapper di Milano con il volto di Clara Soccini. In estasi i fan della serie che hanno potuto vedere gli episodi su RaiPlay, notando subito la presenza della cantante e mandando l’hashtag del suo nome subito in tendenza su Twitter. Nell’IPM di Napoli entreranno anche i detenuti Luigi di Meo (Francesco Panarella) e il fratello Raffaele (Giuseppe Pirozzi) oltre a un ragazzo che si farà chiamare Dobermann (Salahudin Tijani Imrana). Per quanto riguarda le location, la riprese hanno avuto luogo presso la Marina Militare di Napoli, il carcere minorile di Nisida e alcune zone attorno Cava de’ Tirreni.