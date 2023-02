Mare Fuori 3, quando escono gli altri episodi su RaiPlay

A partire dal 1 febbraio sono disponibili su Rai Play le prime tre puntate della terza stagione della fiction di Mare Fuori. Dopo l’enorme successo avuto su Netflix, la serie con Carmine Recano e Carolina Crescentini tornerà su Rai Due a partire dal 15 febbraio.

Mare Fuori: quando escono gli altri episodi su Rai Play

Le prime due stagioni di Mare Fuori sono state mandate in onda su Rai Due, e in seguito su Netflix, conquistando un numero notevole di ascolti. La terza stagione invece sarà è stata resa disponibile in anteprima solo su Rai Play e solo gli utenti registrati stanno avendo la possibilità di godere delle prime puntate (il servizio è comunque totalmente gratuito). A partire dal 15 febbraio invece tornerà in onda su Rai Due in prima serata, al fine di renderla fruibile a tutti, ed entro quella data saranno caricati gli episodi mancanti anche su Rai Play.

Tra gli attori principali troviamo Nicolas Maupas, Massimiliano Caiazzo, Carmine Recano, Carolina Crescentini, Maria Esposito, Matteo Paolillo, Antonio D’Aquino.

Le puntate su Rai Due

A partire da metà febbraio saranno resi disponibili tutti gli episodi di Mare Fuori direttamente su Rai Due. In particolare queste sono le date degli appuntamenti: 15 febbraio – L’odio necessario e Il richiamo del sangue, 22 febbraio – Doppia vendetta e L’amore che salva, 1 marzo – L’amore non esiste e L’età dell’innocenza, 8 marzo Per nascere bisogna morire e Un giorno tutto finisce. La quinta e la sesta puntata saranno rispettivamente il 15 e il 22 marzo, ma ancora non si conoscono i titoli degli episodi.

Al momento non si sa se anche la terza stagione sarà resa disponibile su Netflix, ma occorrerà attendere la conclusione della messa in onda su Rai Due per scoprirlo. Ad ogni modo tutti gli episodi saranno caricati nella piattaforma streaming di Rai Play, disponibile online o mediante l’app del proprio smartphone.