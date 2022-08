Marcus Mumford confessa abusi all’età di 6 anni

Una canzone per raccontare gli abusi subiti da bambino a 24 anni di distanza. È la scelta di Marcus Mumford, che nel suo singolo Cannibal affronta il trauma con il video girato da Steven Spielberg. «Sento ancora il tuo sapore, lo odio. Non era una scelta nella mente di un bambino, lo sapevi. Hai preso la prima fetta di me, l’hai mangiata cruda, l’hai fatta a pezzi con i denti e le labbra come un cannibale» recita il nuovo brano.

Marcus Mumford e gli abusi subiti

«Le persone cui ero più vicino mi hanno fatto vedere in che stato ero e capire che era mia responsabilità fare qualcosa» ha spiegato il cantante, ricordando che al suo secondo appuntamento con lo psicologo aveva vomitato nel ricordare gli abusi sessuali subiti a soli 6 anni. Prima di accettare che il fatto era avvenuto, Marcus ci ha impiegato molti anni. Infatti, l’uomo entra in un buco nero nel 2018 e solo allora ha deciso che doveva fare qualcosa.

Il cantante non ha rivelato nulla sull’autore del gesto, ma si ha la certezza che non si tratta di un familiare o di una persona appartenente al movimento cristiano degli anni Settanta creato dai genitori.

La reazione della madre

Il cantante ha fatto ascoltare la canzone alla madre mentre i genitori si erano trasferiti a casa sua nel periodo del lockdown. Il 30enne vive con la moglie Carey Mulligan. Stando alle sue parole, la madre gli avrebbe detto che la melodia le piaceva molto, ma ha chiesto anche il riferimento del testo.

La canzone uscirà il prossimo 16 settembre e ha anche una particolarità. Per girarlo, Steven Spielberg ha usato uno smartphone, come mostra il cantante in una foto sul suo profilo ufficiale di Instagram. Il video è stato girato in una palestra in un’unica ripresa lo scorso 3 luglio.