Marco Rossetti chi è: carriera e vita privata dell’attore di Doc – Nelle tue mani stasera su Rai1

Tornano le avventure in corsia del dottor Andrea Fanti. Luca Argentero da stasera 13 gennaio, alle 21,20 su Rai1, è protagonista della seconda stagione di Doc – Nelle tue mani. Il medical drama si concentra stavolta sulla pandemia da Covid-19, con l’obiettivo di raccontare fedelmente la vita che ci aspetta dopo il virus. New entry del cast sono Alice Arcuri e Marco Rossetti, mentre ospite speciale della serata è Giacomo Poretti. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Doc – Nelle tue mani, trama e cast dei nuovi episodi stasera 13 gennaio 2022 su Rai1

Il primo episodio della seconda stagione di Doc – Nelle tue mani, dal titolo Una vita nuova, inizia nel febbraio 2020. Andrea Fanti (Luca Argentero) si trova nel pieno di una bufera che investe la sua squadre. Giulia (Matilde Gioli) è infatti pronta a trasferirsi a Genova, mentre Lorenzo (Gianmarco Saurino) intende lasciare per sempre la medicina. Gabriel (Alberto Boubakar Malanchino) è invece in partenza per l’Etiopia ed Elisa (Simona Tabasco) sembra aver perso la passione per il lavoro. Persino Carolina (Beatrice Grannò), figlia di Andrea ormai sul punto di laurearsi in Medicina, è intenzionata a prendere una strada diversa. L’arrivo di un nuovo virus proveniente da Oriente però manda tutto in tilt.

All’inizio della seconda puntata, La guerra è finita, la pandemia da Covid-19 è ormai alle spalle. Il suo passaggio ha però segnato la vita di tutti, fra la perdita di persone care e crisi personali. Andrea, completamente svuotato dallo stress, ha intenzione di abbandonare il lavoro. Si rifiuta persino di affrontare il difficile caso clinico dell’infermiere Giacomo (Giacomo Poretti). In ospedale arrivano però due nuove figure. Sono il medico internista Damiano Cesconi (Marco Rossetti) e l’infettivologa Cecilia Tedeschi (Alice Arcuri). Assieme a loro giunge anche un nuovo primario, che manifesta sin da subito il suo intento di smantellare la squadra dalle fondamenta. Intanto, un’inchiesta sulle responsabilità dell’ospedale nei mesi della pandemia porta Agnese (Sara Lazzaro), ex moglie di Andrea, nell’occhio del ciclone. Quest’ultimo, assieme al suo team, non ha scelta. Se vuole celare il segreto su quanto successo durante la pandemia deve prendere una scelta che potrebbe cambiare la sua vita.

LEGGI ANCHE: Doc-Nelle tue mani la vera storia che ha ispirato la fiction

Marco Rossetti, carriera e vita privata dell’attore di Doc – Nelle tue mani stasera 13 gennaio 2022 su Rai1

Marco Rossetti, carriera professionale

La seconda stagione di Doc – Nelle tue mani porta con sé diverse new entry. Fra queste, una delle più importanti è Marco Rossetti, che veste i panni del medico internista Damiano Cesconi. Romano, classe 1985, l’attore ha iniziato i suoi studi di recitazione al Centro sperimentale di cinematografia, dove si è diplomato nel 2011. Dopo gli esordi a teatro con Cronaca di un amore terrestre di Thomas Otto Zinzi, è passato davanti alle telecamere per un episodio di Distretto di Polizia 5, dove ha interpretato l’idraulico Rondelli.

Negli anni ha poi recitato in RIS Roma – Delitti imperfetti, dove dal 2010 al 2012 ha vestito i panni del tenente Bartolomeo Dossena. Negli anni ha poi partecipato al film Nomi e cognomi di Sebastiano Rizzo e a diverse serie tv. Si ricordano Il cacciatore con Francesco Montanari, dove ha interpretato l’agente della scorta del protagonista, e Speravo de morì prima, serie su Francesco Totti, nei panni di Daniele De Rossi.

Marco Rossetti, vita privata e social network

Per quanto riguarda la vita privata, Marco Rossetti ha sempre scelto il riserbo. Tuttavia, si sa che ha una relazione con la collega Beatrice Arnera, con cui ha anche condiviso il set di Buongiorno, Mamma!. Attivo sui social, Rossetti ha un profilo Instagram dove conta 33,3 mila follower e sul quale pubblica stralci della sua vita privata oltre a scatti sul set.