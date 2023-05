Marco Predolin annuncia: «L’Isola dei Famosi è stata la mia ultima esperienza in tv»

Marco Predolin, storico conduttore tv della televisione anni ’80 e ’90, dopo la sua breve avventura all’Isola dei Famosi 2023 ha deciso di abbandonare la tv. Il 72enne ora fa il ristoratore e sembra intenzionato a lasciar andare la sua prima carriera.

Marco Predolin abbandona la tv

Marco era stato eliminato al televoto nella seconda puntata del reality show condotto da Ilary Blasi, e successivamente era stato mandato sull’Isola di Sant’Elena dove finisce chi è stato eliminato. Poi i medici l’hanno costretto a ritirarsi dal programma e ritornare in Italia. Durante un’intervista alla rivista Novella 2000, Predolin ha parlato proprio dei motivi che l’hanno indotto ad abbandonare il programma. Il primo è stato per suggerimento da parte dei medici della trasmissione, dovuto ad alcune alterazioni nelle sue analisi del sangue causate dalla malnutrizione. Il secondo motivo è l’età: «Ho 72 anni, per godermi appieno l’Isola avrei dovuto parteciparvi 10 anni fa quando avevo energie, entusiasmo e aspettative diversi. Oggi mi sento realizzato nella professione di ristoratore e a distinguermi non è la voglia di apparire a ogni costo».

Per quanto riguarda la televisione attuale, ha così dichiarato: «Disapprovo la tv di oggi, fatta di aggressioni verbali, battibecchi, polemiche e volgarità, dinamiche nelle quali in passato mi è capitato di trovarmi coinvolto. L’Isola è stata la mia ultima esperienza televisiva». Sarebbe quindi una profonda delusione il motivo principale per cui l’ex conduttore tv ha deciso di abbandonare questa carriera. Predolin ha anche confessato: «La telecamera mi infonde una tensione con la quale non voglio più confrontarmi».

L’abbandono dell’Isola dei Famosi 2023

Ilary Blasi nella puntata del 2 maggio scorso aveva così annunciato il suo abbandono: «Purtroppo dobbiamo annunciare che Marco ha dovuto abbandonare l’isola di Sant’Elena per problemi di salute, ci dispiace molto. Nathaly sei sola, tu, il mare e la spiaggia». Lui sui social ci aveva tenuto a precisare che non era stata una sua decisione: «Volevo ringraziare tutti per l’affetto che mi avete dimostrato e per le belle parole che mi avete scritto! Ci tengo a precisare che uscire NON È STATA UNA MIA DECISIONE. Ma una decisione della produzione in seguito ad esami del sangue che hanno evidenziato la mia non idoneità a continuare a sostenere mancanza di cibo forzata. Mi dispiace molto che sia terminata così questa mia avventura. Grazie ancora a tutti. Ci vedremo lunedì in studio».