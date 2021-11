Marco Pantani, aperta la terza inchiesta sulla morte del Pirata

Cosa sia esattamente successo nella notte del 14 febbraio 2004 quando Marco Pantani morì nel bilocale del residence Le Rose di Rimini non è mai stato del tutto chiaro.

Per questo la famiglia del ciclista ha presentato un nuovo memoriale di 51 pagine al procuratore capo di Rimini, Elisabetta Melotti, che avvierà una nuova inchiesta circa la morte di Pantani.

Morte di Pantani, aperta una nuova inchiesta

Il Quotidiano Nazionale oggi in edicola annuncia che la Procura di Rimini ha aperto nuovamente un’indagine sulla morte di Pantani. Si tratta di un fascicolo “contro ignoti” per capire, in sintesi, se il Pirata sia stato ucciso oppure no.

Secondo le versioni ufficiali delle due inchieste precedenti, 2004 e 2014 Pantani è morto per overdose di cocaina, ma la famiglia non ha mai creduto a queste ipotesi. Adesso la scelta di un nuovo legale, l’avvocato Fiorenzo Alessi di Rimini, e quelle 51 pagine memoriale puntano a far emergere quella che la famiglie ritiene essere la verità, ovvero che Marco è stato ucciso.

Morte Pantani, da cosa parte la nuova inchiesta