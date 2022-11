Marco Pannella, stasera su Rai3 la docufiction Romanzo Radicale

Mimmo Calopresti dirige Andrea Bosca in Romanzo Radicale, stasera 11 novembre alle 21.20 su Rai3. In prima visione, la docufiction racconta vita e carriera di Marco Pannella, fra i più longevi personaggi della scena politica italiana e scomparso nel 2016. Volto del deputato è quello di Andrea Bosca, vincitore di due Nastri d’Argento e attore anche in produzioni internazionali. Nel cast anche Marco Leonardi, Maxence Dinant, Irene Casagrande e Francesco Siciliano. Tanti gli ospiti con personali testimonianze, da Vasco Rossi a Vittorio Sgarbi. Visione disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Romanzo Radicale, trama e cast della docufiction su Marco Pannella stasera 11 novembre 2022 su Rai3

La trama e i personaggi principale della parte fiction

Il progetto Rai Fiction, in collaborazione con Italian International Film, si compone di due parti, l’una più documentaristica con ospiti dalla scena politica e culturale italiane e l’altra di finzione. L’obiettivo è infatti quello di raccontare non soltanto l’avventura politica di Marco Pannella, ma anche la sua dimensione più umana. È possibile così attraversare non soltanto i momenti più intimi della sua vita, ma anche quelli che hanno condizionato l’opinione pubblica. Senza dimenticare le testimonianze di amici e colleghi che hanno accompagnato le sue battaglie oppure dei suoi maggiori oppositori. La trama ha inizio nel 1959, quando in Italia vige una mentalità ottusa e indisposta ai cambiamenti. Non è infatti possibile divorziare, l’aborto è un reato e il servizio militare un’imposizione. Marco Pannella (Andrea Bosca) ha qui un ruolo importante nel muovere le masse, convinto che la politica debba avere a cuore la felicità delle persone.

Farsi ascoltare però non è sempre facile. Per questo decide di adottare mezzi di comunicazione diversi e un nuovo linguaggio politico fatto di digiuni, arresti e provocazioni. Nel cast anche Marco Lombardi, che presta il volto a Gianfranco Spadaccia, esponente storico del Partito Radicale di cui è stato due volte segretario, e Francesco Siciliano nei panni di Franco Roccella, tra i fondatori dello stesso partito. Senza dimenticare Irene Casagrande, interprete della compagna di Pannella Mirella Parachini, e Maxence Dinant, che qui appare nei panni del deputato socialista francese Jean Yves Autexier.

Tutti gli ospiti della parte documentaristica, da Vasco a Sgarbi

«Ho studiato molto e mi sono documentato», ha detto Bosca a Sorrisi. «Per interpretare Marco ho poi incontrato chi lo ha conosciuto come Emma Bonino e Spadaccia». L’attore ha infatti scandagliato, assieme al regista Calopresti, tutta la vita del politico italiano, cercando di metterne in risalto tutti i lati principali. «La fiction entrerà nel suo mondo e diventerà realtà storica grazie a vere testimonianze di quel periodo storico», ha affermato il cineasta in una nota ufficiale della Rai. «Senza dimenticare le immagini di repertorio che abbiamo dell’epoca». In Romanzo Radicale, infatti, interverranno diversi esponenti della politica italiana e dello spettacolo. Spazio alle parole di Matteo Angioli, Angiolo Bandinelli, Marcello Baraghini e Bianca Beccalli. E ancora, parleranno Emma Bonino, Luciana Castellina, Laura Hart, Giampiero Mughini e Monsignor Vincenzo Paglia. Interventi anche per Vasco Rossi, Francesco Rutelli, Vittorio Sgarbi, Sergio Rovasio, Massimo Teodori e Gianfranco Spadaccia.