Marco Occhetti, chi era l’ex cantante dei Cugini di Campagna morto a 62 anni

Voce dei Cugini di Campagna a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta, Marco Occhetti è morto all’età di 62 anni a causa di un arresto cardiaco: vediamo chi era e come ha vissuto negli ultimi due decenni dopo l’addio alla band.

Marco Occhetti: chi era

Nato a Roma il 24 dicembre 1959 e noto con il nome d’arte “Kim”, aveva sostituito Paul Manners come cantante dei Cugini dal 1986 al 1994. Con la sua caratteristica voce in falsetto, ancora oggi simbolo del gruppo musicale, aveva preso parte a numerosi tour in giro per il mondo cantando canzoni come Anima Mia, Un’altra Donna, Innamorata, 64 anni, Preghiera, È lei, Conchiglia bianca e Tu sei tu.

Dopo otto anni, ha deciso di lasciare la band in quanto non più in sintonia con i suoi componenti, e il suo posto fu preso dall’attuale voce Nick Luciani. La decisione di abbandonare il gruppo fu dettata dal fatto che, secondo lui, era troppo attaccato “alle vecchie cose come Anima mia” e non sapeva cogliere le opportunità di rinnovamento. Col tempo sono poi nate delle diatribe con i membri e in più occasioni Kim li accusati di avergli messo i bastoni tra le ruote.

Marco Occhetti: dai Cugini alla strada

L’aver lasciato i Cugini ha però coinciso con l’inizio di un periodo di difficoltà e stenti. Se infatti, per i primi tre/quattro anni, ha vissuto sulla scia della popolarità come ex voce del gruppo, successivamente la situazione è precipitata e si è trovato a dover condurre una vita di espedienti.

Costretto a reinventarsi artista di strada tra piazza Navona e il Pantheon, è riuscito a non abbandonare mai la sua passione più grande continuando a regalare la sua arte sedendosi in piazza e imbracciando la sua chitarra. “La mia situazione è drammatica, da 5-6 anni sono costretto a sopravvivere cantando nelle piazze, e neanche bene”, aveva raccontato in un’intervista al Messaggero.

A pesare sulle sue spalle anche una difficile situazione familiare: “Ho mamma e fratello invalidi e poi ho una figlia, tutti sulle mie spalle. A volte sto sotto ad un treno, faccio debitini tipo Paperino. Ma non mi vergogno”.