Marco Mengoni: fidanzato e vita privata del cantante superospite al concerto del 1 maggio

Marco Mengoni è un apprezzato cantante in Italia. Sarà superospite del Concertone del Primo Maggio, reduce dal grande successo riscosso dopo la comparsata all’ultimo Festival di Sanremo. Ma cosa sappiamo della sua vita privata? Il musicista è fidanzato? Scopriamolo insieme.

Marco Mengoni, superospite al Concertone del Primo Maggio

Dopo gli anni turbolenti della pandemia, il concerto del Primo Maggio riassume piano piano la forma di quello che era prima del lockdown. Alla conduzione ci sarà, per il quinto anno consecutivo, Ambra Angiolini. A lei si aggiungeranno i contributi di Barbascura X, Francesca Barra e Claudio Santamaria, Giovanna Botteri, Marco Paolini, Riccardo Iacona, Stefano Massini e Valerio Lundini. Nel frattempo il palinsesto musicale prevede tantissimi artisti. Da Carmen Consoli a Enrico Ruggeri, da Fasma a Fabrizio Moro, da Coez a Clementino, più Willie Peyote, La Rappresentante di Lista, Le Vibrazioni, Ariete, Rkomi, Luchè, Ornella Vanoni, Tommaso Paradiso, Venerus, Hu, Angelina Mango, Mr. Rain e decine di altri artisti. Superospite di quest’anno è invece Marco Mengoni, alla prima volta al concerto del primo maggio.

La vita privata del cantante

Non si sa, al momento, se Marco Mengoni sia fidanzato. Negli ultimi tempi si è vociferato di un amore con un noto personaggio del mondo dello spettacolo, ma il cantante non ha mai parlato pubblicamente della sua sfera sentimentale, né si è apertamente espresso riguardo il suo orientamento sessuale.

C’è stato chi ha ipotizzato un legame col collega Mahmood, vincitore al Festival di Sanremo 2022 di cui Marco Mengoni è stato super ospite. Mentre a maggio dell’anno precedente il cantante è stato paparazzato dal settimanale Chi con un ragazzo per le strade di Milano, ma non sono mai arrivate né conferme né smentite da parte dei diretti interessati.

Marco Mengoni è fluido

Un paio d’anni fa in un’intervista al Corriere della Sera Marco Mengoni ha spiegato di non avere “paletti e muri”, precisando di non fare differenze in amore, senza sbilanciarsi dunque su un fidanzato o una fidanzata. “Non mi accorgo della tonalità della carnagione o della scelta di amare un uomo o una donna”, ha detto.

Sempre a caccia di indizi, i fan non ne trovano neppure sui social, dei quali Marco Mengoni fa uso preciso. “La mia vita privata sui social non mi va di mettercela, se è privata non mi va di mettere in mezzo persone che non c’entrano con la mia fama”.