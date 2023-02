Marco Masini: età, canzoni, moglie e vita privata del cantautore

Marco Masini è un cantautore italiano nato il 18 settembre 1964 a Firenze. Si è avvicinato alla musica fin da giovane, durante gli anni del liceo formò il gruppo musicale “Errata Corrige”. Nel 1986 arrivò l’incontro con Giancarlo Bigazzi, grazie al quale Masini collaborò alla realizzazione di colonne sonore importanti come Mediterraneo, Mery per sempre e Ragazzi fuori ed alla scrittura di Si può dare di più, il brano che Morandi, Ruggeri e Tozzi portarono a Sanremo. Masini ha scritto alcuni classici della musica italiana: Ci vorrebbe il mare, T’innamorerai e Bella stronza, nati dalla collaborazione Giancarlo Bigazzi. In tutta la sua carriera, ha venduto oltre sette milioni di copie di dischi.

Marco Masini: biografia e carriera

Il successo arrivò nel 1990 quando vinse nella categoria Novità al 40º Festival di Sanremo con la canzone Disperato. Il singolo rimase nella top 20 dei più venduti per oltre sette mesi mentre l’album che la conteneva vendette più di 800.000 copie. Il palco dell’Ariston fu per il cantante un trampolino di lancio al quale seguirono brani come Vaffanculo e Bella Stronza, forse le canzoni di maggior successo di Masini.

Nel 1991 partecipò tra i big al Festival con Perché lo fai e il brano si piazzò al terzo posto anticipando l’album Malinconoia, che segnò il record di album più venduto dell’anno con oltre 1.000.000 di copie e permise al cantante di aggiudicarsi il premio come Miglior artista al World Music Award. E proprio quando la sua carriera sembrava in piena ascesa, cominciò a circolare nell’ambiente un’assurda diceria sul cantante, maldicenze che influirono negativamente sulla sua carriera portandolo ad un periodo di depressione. A causa dei temi trattati nei primi due album, si cominciò a spargere la voce che Masini portasse sfortuna e che le sue canzoni inducessero i giovani alla depressione.

Nel gennaio 1995 uscì il quarto album, Il cielo della vergine. Dopo un promettente avvio, uscì presto dalle classifiche. Nel 2000 tornò al Festival di Sanremo con la canzone Raccontami di te, ma non ebbe il successo sperato così come l’album Uscita di sicurezza.

Il ritiro ed il grande ritorno

Il 17 aprile 2001 Masini annunciò il suo ritiro dalla carriera di cantautore, giustificandolo con quello che definiva un accanimento della critica, della censura e di alcuni personaggi dell’ambiente dello spettacolo. Decise di fare causa anche alla sua casa discografica, la BMG Ricordi, chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento grave ed un risarcimento di due miliardi di lire, in particolare per non avere promosso adeguatamente gli ultimi tre album e per non averlo tutelato nei rapporti con i media.

L’uscita dalle scene durò fino al 2003, quando Marco Masini decise di ritornare, forte del sostegno dei suoi fan, con l’album Il mio cammino che conteneva alcuni dei brani più famosi della sua carriera musicale e tre inediti. Nel 2004 la grande svolta, Masini ritorna a Sanremo con L’uomo volante vincendo il Festival. Il ritorno e la vittoria a Sanremo conclusero quel brutto capitolo della sua vita. Il cantante si riposizionò sulle classifiche e iniziò un tour internazionale.

Partecipò a Sanremo ancora nel 2005 col brano Nel mondo dei sogni, nel 2009 con la canzone L’Italia, nel 2015 con Che giorno è, nel 2017 con il pezzo Spostato di un secondo e nel 2020 con la canzone Il confronto. Quello stesso anno uscì la raccolta Masini+1 30th Anniversary, per celebrare appunto i 30 anni di carriera, che esordì al primo posto degli album in vinile più venduti della settimana. La sua carriera ormai era ripartita ed ancora oggi prosegue. Il cantautore ha voluto ripercorrere le tappe, tra successi, cadute e riconquiste, con un’autobiografia, L’altalena.

Per quanto riguarda la vita privata, Masini è molto riservato ma si sa che ha avuto una lunga relazione con Aurora Nardozzi, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ormai finita.