Marco, lo steward modello: «Mia mamma commossa. Sul web troppe cattiverie»

Marco Spataro, l’assistente di volo “modello” più famoso del momento, sta provando in queste ore cosa significa essere virale. In un’intervista rilasciata al Corriere, il ragazzo di appena 19 anni ha dichiarato che la sua popolarità ha commosso la madre ma questo fattore gli ha fatto ricevere anche tanti commenti negativi.

Le parole di Marco Spataro sulla madre e sulla sua esperienza lavorativa

Marco Spataro nel corso della sua intervista ha dichiarato che si è reso conto della sua immensa popolarità quando anche la madre lo ha telefonato per il suo successo sul web. Infatti ha dichiarato: «È mamma, che in quelle ore così concitate mi chiama commossa perché le sue colleghe le avevano detto: ‘Sabrina, Marco è ovunque!‘. Mamma, al lavoro, non mi aveva mai visto, glielo avevo solo raccontato». D’altronde, Marco ha solo 19 anni e fino a pochi mesi fa era ancora sui banchi di scuola.

Il ragazzo ha poi proseguito nel suo racconto in merito alla sua nuova esperienza lavorativa: «Non ho ancora ricevuto il primo stipendio e se guardate bene, nell’espressione che ho nel video c’è tutta la concentrazione di chi fa qualcosa di nuovo. Ascoltavo il senior per la dimostrazione del piano di emergenza, non volevo sbagliare».

Le parole del ragazzo sui commenti negativi ricevuti sul web

Marco Spataro a causa della sua popolarità sul web ha ricevuto numerose avances da parte di ragazze che chiedevano di che nazionalità fosse e se fosse single. Tuttavia, il giovane ha già una relazione: «Rosifel ha la mia età, è stata lei a mandarmi la clip quando già stava diventando virale. Mi appoggia sempre ma era stupita, come del resto io, anche se questo can-can mediatico non mi ha cambiato di un centimetro. Resto quello di sempre».

Comunque, Marco Spataro ha dichiarato di non prestare più attenzione ai commenti sui social: «Però non leggo più i commenti al video: troppa cattiveria. C’è stato anche chi ha messo in discussione la mia storia d’amore, scommettendo sul fatto che finirà presto».