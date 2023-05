Marco Ligabue, chi è e cosa fa il fratello di Luciano

Nato a Correggio il 16 maggio del 1970 (sta quindi per compiere 53 anni), Marco Ligabue è un musicista emiliano che si porta dietro un cognome davvero importante: il fratello è infatti il celeberrimo Luciano, uno dei più amati artisti italiani. Ecco dunque tutto quello che c’è da sapere su di lui.

Chi è Marco Ligabue: carriera e biografia del fratello di Luciano

La passione per la musica nasce in entrambi i fratelli grazie ai genitori, Giovanni e Rina, fondatori di una balera in provincia di Modena dove per anni sono passati cantanti del calibro di Luciano Pavarotti, i Pooh e Francesco De Gregori. Grazie al successo ottenuto dal fratello Luciano nei primi anni ’90, anche Marco decide di intraprendere una carriera nel mondo musicale, che supporta a partire dal 1991 con una serie di progetti paralleli alla sua attività.

Sempre in questo periodo prende il via la sua carriera da musicista al fianco della band Little Taver & His Crazy Alligators. Dopo una decina di anni passati con loro, decide di entrare a far parte del gruppo Rio, con il quale pubblicherà un totale di quattro album in studio. Nel 2012 li lascerà iniziando così la sua carriera solista.

A lungo Marco Ligabue si è rifiutato di cantare, preferendo comporre pezzi e suonarli con la sua fidata chitarra: il percorso solista però rappresenterà un punto di svolta in questo senso e lo condurrà a pubblicare un totale di quattro dischi tra cui l’ultimo, Tra via Emilia e blue jeans, uscito nel 2020.

La vita privata, l’impegno sociale e i riconoscimenti

Marco Ligabue (a lungo fidanzato con una donna di nome Melania che l’ha reso padre della primogenita Viola) è molto attivo nel sociale: in passato è stato testimonial per l’AVIS e ha supportato i City Angels, associazione che si occupa di aiutare gli indigenti in diverse città italiane.

Sono numerosi, per il resto, i premi vinti nel corso della carriera: il più importante è probabilmente il prestigioso Premio Lunezia 2015 per il valore musical-letterario della sua seconda fatica discografica, L.U.C.I. – Le Uniche Cose Importanti. Nel 2021, infine, ha pubblicato il libro-biografia Salutami tuo fratello – Cronache spettinate di un rocker emiliano