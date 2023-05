Marco Conforti trovato morto nel bagagliaio, chi era: la famiglia aveva denunciato la scomparsa

Il corpo ormai in decomposizione del 55enne Marco Conforti è stato ritrovato nella serata di ieri, domenica 28 maggio 2023. Il cadavere si trovava chiuso nel bagagliaio di un suv Range Rover parcheggiato in via Rovigo, all’angolo con la strada del Fortino, a Torino. La ex moglie dell’uomo, un paio di giorni prima, aveva presentato denuncia di scomparsa, geolocalizzando il suo telefono cellulare tramite un’app. Poco distante dal ritrovamento, sull’asfalto erano presenti macchie di sangue. La vittima è il proprietario dell’auto.

Il cadavere di Marco Conforti ritrovato in un bagagliaio

Dopo l’arrivo della polizia, sono stati condotti i rilievi a cura della scientifica. Le indagini, coordinate dal pm Antonella Barbera della procura cittadina, sono di competenza della squadra mobile. Secondo le prime informazioni, il decesso risalirebbe a diversi giorni fa. Seppur i rilievi non abbiano evidenziato segni di ferite, l’ipotesi è quella di omicidio. Intanto, sono stati acquisiti i filmati delle telecamere nella zona. Ad accorgersi del forte odore nell’area del ritrovamento, sono stati alcuni residenti che hanno allertato le forze dell’ordine.

Chi era Marco Conforti

Marco Conforti era piuttosto conosciuto a Settimo Torinese e a Torino, dove gestiva alcune scuole guida. Nel 2007 era finito in una storia di ricettazione di gasolio destinato ai locomotori dei treni che invece veniva rubato e rivenduto. Le autorità continuano a indagare nelle abitudini e nel passato della vittima. Mercoledì intanto sarà eseguita l’autopsia sul corpo di Conforti.