Marco Conforti: non si tratta di morte violenta. Potrebbe essere entrato nel cofano volontariamente

Esclusa la morte violenta: l’esito dell’autopsia sul corpo di Marco Conforti, ritrovato in avanzato stato di decomposizione, domenica 28 maggio, nel bagagliaio del suo Suv, non ha evidenziato segni di colluttazione o strangolamento, né tantomeno lesioni da trascinamento, come riportato da Fanpage. La macchina del 55enne era posteggiata nel quartiere Aurora, alla periferia nord di Torino. Secondo le prime ipotesi, l’uomo potrebbe essere entrato volontariamente nel cofano della sua Range Rover Velar.

Marco Conforti e l’autopsia: esclusa la morte violenta

La Squadra Mobile è al lavoro per ricostruire le relazioni amicali, personali e professionali di Conforti, e, in particolare, cosa abbia fatto l’uomo nelle ultime ore di vita. Altro giallo da chiarire, è come l’auto sia giunta nel luogo in cui è stata trovata, la vittima infatti risiedeva fuori Torino. In base alle prime ricostruzioni, Conforti era andato a cena con alcuni amici, poi avrebbe effettuato due ricariche da 500 euro sulla tessera PostePay di una donna di nazionalità russa, per poi finire la serata in uno strip club in centro. Solo dopo, potrebbe aver acquistato e assunto sostanze stupefacenti, ma la conferma dagli esami tossicologici non è ancora arrivata. Ad ogni modo, dalla mattina dopo nessuno l’ha più visto.

Possibile tentativo di furto dell’auto prima del ritrovamento

A rintracciare l’auto di Conforti, erano stati gli stessi familiari grazie all’applicazione dell’iPhone: poco prima del ritrovamento, qualcuno avrebbe tentato di rubare la macchina ferma all’angolo fra via Rovigo e strada del Fortino. L’ipotesi è avvalorata da alcuni segni di effrazione sulle maniglie. Il tentativo è sfumato grazie all’antifurto che ha cominciato a suonare. Al vaglio degli inquirenti la dinamica per scoprire come Conforti sia finito nel baule: non si esclude che, in stato di alterazione o poco lucido, possa essere entrato da solo nel cofano del suv.