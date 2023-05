Marco Columbro: moglie e vita privata dell’attore e conduttore

Attore e conduttore televisivo, che in molti ricorderanno per il sodalizio con Lorella Cuccarini insieme a cui ha condotto diverse edizioni di varietà come Paperissima e Buona Domenica, Marco Columbro è attualmente legato a Marzia Risalti, con la quale gestisce un albergo nei pressi di Siena. Vediamo chi è e quali altre donne gli sono state al fianco nei decenni precedenti.

Marco Columbro: moglie e vita privata

L’uomo, che in realtà non si è mai sposato, ha conosciuto la sua attuale compagna in teatro, proprio durante un suo spettacolo. Dopo l’aneurisma cerebrale che lo ha colpito nel 2001, la sua carriera televisiva ha infatti subito una battuta d’arresto in favore dell’attività sul palcoscenico. Su Marta non sono molte le informazioni note, dal momento che non si tratta di un volto dello spettacolo. Si sa però che è originaria di Firenze e che ha conosciuto Columbro nel 2011 tramite un’amica in comune. Come raccontato dallo stesso attore in un’intervista rilasciata a Diva e Donna, dopo il primo incontro lui si è recato nel capoluogo toscano e l’ha invitata a cena fuori, e da quel momento non si sono più lasciati. Ora, insieme, si occupano della gestione della Locanda Vesuna, un albergo situato nelle campagne toscane in Val d’Orcia.

Le storie con Elena Perrucchini e Stefania Santini

Per quanto riguarda le sue relazioni precedenti, si sa che negli anni Novanta è stato fidanzato con Elena Perrucchini, dalla quale, nel 1993, ha avuto un figlio. Negli anni successivi ha avuto una storia con Stefania Santini, 22 anni più giovane, diventata anche sua partner in affari (alla locanda toscana ha dato vita insieme a lei). Una donna con cui, come lui stesso ha dichiarato, è sempre rimasto in buoni rapporti anche dopo la rottura.