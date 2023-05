Marco Burato sposa Rachele: i due si sono conosciuti a Reazione a Catena

Marco Burato, uno dei componenti del trio di campioni di Reazione a Catena, Tre di denari, sposerà Rachele, la ragazza conosciuta proprio grazie al game show di Rai1.

Marco Burato e il matrimonio con Rachele

I Tre di Denari sono senza dubbio i campioni più famosi di Reazione a Catena. Il trio formato da Francesco Nonnis, Marco Burato e Michael Di Liberto ha riscosso un notevole successo nell’edizione 2017 del programma vincendo un montepremi altissimo, circa 400.000 Euro. I tre ragazzi detengono anche il record di presenze, 36 puntate, e quello di parole indovinate nel gioco de L’intesa Vincente, con 28 termini.

Marco Burato, proprio durante il quiz di Rai 1 conobbe Rachele. Anche lei era infatti una concorrente del programma condotto da Marco Liorni e fu proprio lei a rivelare in studio al conduttore ed al pubblico, nel 2020, di aver trovato l’amore: «Sì sono di casa qui, è verissimo. Diciamo che grazie a Reazione a catena io ho già portato a casa qualcosa: il mio fidanzato». I due si sposeranno a breve.

«Road to wedding»

Marco aveva riscosso particolare successo tra il pubblico dello show, tanto che dopo la sua partecipazione a Reazione a Catena iniziarono a circolare voci su una presunta partecipazione a Uomini e Donne, che lo stesso smentì. Il trio di campioni è sempre stato amatissimo dal pubblico e dai social e fu proprio un gruppo di fan a far partire la richiesta a Maria De Filippi per far partecipare Burato alla sua trasmissione.

Tornando alla coppia Marco Burato e Rachele, l’ex campione di Reazione a catena ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram con scritto «Road to wedding», con tanto di foto delle partecipazioni facendo intendere che le nozze sono sempre più vicine. Sulla fidanzata si conosce molto poco, non emergono indiscrezioni.