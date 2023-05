Marco Bocci, marito di Laura Chiatti: «Non sono un sultano, in casa ci dividiamo i compiti»

Marco Bocci, raggiunto dal quotidiano Il Messaggero per un’intervista sul suo ultimo film, La caccia, è intervenuto sulla recente polemica generata da alcune affermazioni fatte dalla moglie Laura Chiatti sulla loro suddivisione delle mansioni domestiche. «Le sue parole sono state strumentalizzate, certo che non mi faccio servire e riverire da mia moglie, non solo un sultano», ha dichiarato l’attore.

Le polemiche sulle dichiarazioni di Laura Chiatti a Domenica In

A sollevare un polverone è stata la seguente frase pronunciata dalla moglie nel salotto di Domenica In: «A casa faccio tutto io, l’uomo che pulisce mi abbassa l’eros». Quella che voleva essere una battuta ironica ha generato una serie di polemiche che hanno investito l’attrice sui social.

Marco Bocci chiarisce

Così, a distanza di giorni, Marco Bocci è tornato sulla vicenda volendo mettere in chiaro che le parole della moglie sono state strumentalizzate e che, come tutte le coppie, anche loro si dividono i compiti. L’attore ha voluto fare alcune precisazioni sul cattivo uso che a volte si fa dei social: «Le sue parole sono state strumentalizzate. Un rischio che si corre ogni momento nell’era dei social. Per fare notizia si gonfia tutto, andando oltre la ragionevolezza».

La stessa Chiatti, a qualche ora dall’episodio a Domenica In, era tornata sulla vicenda commentando in risposta agli attacchi: «Era una battuta goliardica detta in un contesto spensierato e divertente, non deve essere etichettata come discriminatoria o sessista peggio ancora. Sono concetti che non mi appartengono e che ripudio con forza». Con molta ironia aveva così chiuso le polemiche social: «Ah dimenticavo… Stamattina mio marito ha rifatto il letto, dato l’aspirapolvere e pulito i bagni e tutto sommato devo dire che..».