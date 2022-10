Colpo di scena nella vicenda di Marco Bellavia, che potrebbe rientrare nella casa del Grande Fratello Vip. L’ex volto di Bim Bum Bam era uscito dal programma perché bullizzato dai coinquilini del reality. Adesso il suo manager fa sapere che le condizioni di salute del conduttore stanno migliorando e che lui non esclude un possibile ritorno.

Marco Bellavia potrebbe rientrare nella casa del GF Vip

Marco Bellavia era uscito dalla casa del Grande Fratello Vip per via del pessimo comportamento degli altri abitanti, che lo avevano schernito e insultato quando lui aveva confessato il suo malessere. Oggi il suo manager Tony Toscano, in un’intervista all’Adnkronos, ha fatto sapere che l’attore si sta riprendendo e che intanto la produzione del programma spinge per un suo ritorno.

«La cosa principale adesso è la salute di Marco, ora è a casa tranquillo e sereno la produzione spinge affinché rientri nel programma, tra qualche settimana decideremo. A Marco interessa lavorare nel mondo dello spettacolo e fare quello che ha sempre fatto nella sua vita, perciò non escludiamo niente», ha detto. In seguito il manager ha fatto apparire su Instagram il suo assistito. «Ecco Marco, come stai?», chiede Toscano. Lui conferma: «Io sto bene, avevo bisogno di riordinare le idee».

Prima di prendere parte al programma: «Marco stava bene»