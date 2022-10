Marco Bellavia, gli sponsor del GF prendono le distanze: «Inaccettabile»

Continua a far discutere l’addio di Marco Bellavia dalla casa del GF Vip, giunto dopo che l’ex volto di Bum Bum Bam è stato preso di mira e isolato dagli altri concorrenti: alcuni sponsor del programma hanno preso le distanze comunicando la volontà di dissociarsi da quanto accaduto.

Gli sponsor del GF prendono le distanze dal caso di Marco Bellavia

La vicenda ha scatenato le polemiche sul web e non solo, con l’hashtag #iostoconmarco entrato in tendenza e numerosi utenti che hanno chiesto immediati provvedimenti da parte della produzione (la conduttrice radiofonica e televisiva Anna Pettinelli ha anche invocato lo stop del reality).

Di fronte a questa situazione, alcuni dei brand ben visibili nella casa hanno deciso di dissociarsi dagli avvenimenti. In primis Amica Chips, che ha diramato il seguente comunicato: «Il nostro intento è sempre stato quello di unire e non dividere, rallegrare ed alleggerire i momenti, non appesantirli. Ci dissociamo ovviamente da ciò che accade dentro la casa del GF Vip, ci dissociamo dalle persone che permettono tali comportamenti e che li assecondano, cosa che NON facciamo noi essendo sponsor del programma ma non fautori né sostenitori di ciò che i protagonisti fanno e dicono».

Dichiarazioni simili anche dall’azienda di gelati TooA, che si è detta costernata per il comportamento «inaccettabile e lesivo» dei concorrenti del programma e ha già provveduto, attraverso i propri legali, a inviare una nota ufficiale a Mediaset prendendo le distanze in merito all’accaduto. E ancora: «TooA sarà sempre a favore dell’inclusione e a difesa dei diritti dei più deboli». Altri marchi sarebbero pronti a fare lo stesso.

Attesa per la puntata di stasera

Intanto c’è attesa per la puntata di questa sera per scoprire cosa dirà Alfonso Signorini e quali saranno le decisioni assunte dallo staff. Dalla casa, Ginevra Lamborghini ha fatto un mea culpa («Secondo me Marco è stato male male e non stiamo capendo. Senza accorgermi ho fatto bullismo con Marco»), ma i richiami ad alcuni concorrenti saranno inevitabili.