Marco Bellavia e Gegia: l’Ordine degli psicologi del Lazio apre un’istruttoria

Sul caso di Marco Bellavia al Grande Fratello Vip ora interviene l’Ordine degli psicologi del Lazio. Infatti, l’ordine professionale avrebbe ricevuto diverse segnalazioni per il comportamento di Gegia durante il reality show. In più, l’Ordine ha assicurato che aprirà un’istruttoria in merito alla posizione di Francesca Antonaci, nome al secolo di Gegia.

Caso Marco Bellavia, cosa pensano gli psicologi laziali

«Non me ne frega niente di cosa hai avuto, da psicologa ti consiglio di stare zitto» avrebbe dichiarato la Antonaci durante il reality show, rivolgendosi a Bellavia, che soffre di depressione e ha dei farmaci prescritti per questo motivo. Anche Alfonso Signorini si era dichiarato contrario a quanto stava avvenendo nella Casa, non solo da parte di Gegia, nei confronti di Bellavia. Alla fine, Marco aveva deciso di lasciare il reality.

A rischio ora ci sarebbe non solo la posizione della Antonaci, ma anche il suo lavoro di psicologa. Infatti, l’Ordine starebbe valutando attraverso l’istruttoria se la donna abbia mantenuto una condotta esemplare, oppure se ha ragione chi ha segnalato i suoi comportamenti in diretta contro una persona più fragile.

La vicenda al Grande Fratello Vip

Durante il reality, Bellavia aveva chiesto a Gegia un aiuto, proprio per via del suo lavoro di psicologa. Infatti, l’uomo riteneva di potersi sfogare un po’, vista la professione della donna. Invece, la Antonaci – secondo le accuse – avrebbe fatto altro, puntando per prima il dito contro Bellavia e chiamandolo in ogni modo. Nella Casa, le opinioni si sono divise tra chi sosteneva Bellavia e chi, invece, non si rendeva conto della situazione.

«Con altre persone impegnate nella divulgazione sulla salute mentale stiamo facendo un esposto all’ordine deontologico della Regione Lazio per farla radiare dall’albo» aveva spiegato l’ex gieffina Veronica Satti sui social. La donna aveva vissuto un periodo difficile psicologicamente ed era riuscita a superarlo grazie all’esperienza nella Casa. Per Bellavia non è stato così.