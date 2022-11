Marco Balzano: libri e moglie dell’autore di Resto qui

Marco Balzano è uno scrittore e docente di 44 anni. Ha scritto libri per importanti case editrici italiane, che hanno riscosso successo. Alle spalle ha un dottorato di ricerca con una tesi su Giacomo Leopardi che gli è valso il Premio Centro Nazionale di Studi Leopardiani. Come autore ha esordito con la raccolta di poesie Particolari in controsenso nel 2007.

Marco Balzano: libri dell’autore di Resto qui

Marco Balzano è nato a Milano il 6 giugno del 1978 ed è un noto scrittore e docente. Oggi 44enne, Balzano lavora nella città lombarda come insegnante di lettere. Nel frattempo, scrive romanzi per importanti case editrici italiane. Alle spalle ha un dottorato di ricerca con una tesi su Giacomo Leopardi che gli è valso il Premio Centro Nazionale di Studi Leopardiani. Come autore ha invece esordito nel 2007, pubblicando una raccolta di poesie dal titolo Particolari in controsenso. Nel 2010 invece è arrivato il suo primo romanzo: Il figlio del figlio, poi tradotto anche in tedesco.

Nel 2014 con Pronti a tutte le partenze si è aggiudicato il Premio Flaiano. L’anno successivo, quindi nel 2015, ha pubblicato il terzo romanzo, L’ultimo arrivato, con il quale si è aggiudicato l’edizione del Premio Campiello. Il libro è stato tradotto in Francia, Germania, Olanda e Spagna. Nel 2017 ha curato la raccolta di racconti L’agenda ritrovata. Sette racconti per Paolo Borsellino e nel 2018 ha dato vita al romanzo Resto qui, che si è classificato secondo al Premio Strega. Nel 2021 ha redatto il suo quinto romanzo, Quando tornerò e nel 2022 per Einaudi, sua casa editrice, è uscita la raccolta di poesie Nature umane. In seguito con Feltrinelli ha pubblicato Cosa c’entra la felicità?. Inoltre, Marco Balzano collabora con le pagine culturali del Corriere della Sera e insegna scrittura alla Scuola Belleville di Milano.

La moglie e i figli dell’autore

Marco Balzano è sposato, ma non si conosce l’identità della donna con cui condivide la sua vita. Sui social pubblica i suoi lavori, le copertine dei suoi romanzi, ma poco o niente della sfera sentimentale e privata. Ciò che è noto però è che dal matrimonio sono nate due bambine.