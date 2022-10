Marco, l’assistente di volo che sembra un modello diventa virale sui social

Ritrovarsi delle offerte di grandi agenzia di moda e scoprire di essere diventato virale su Tik Tok. È accaduto a Marco Spataro, assistente di volo di Guidonia, in provincia di Roma. «In un primo momento non potevo crederci, eravamo entrambi sorpresi. Ho fatto un video, per chiarire le cose dicendo che ero già impegnato. Ancora non riesco bene a realizzare cosa sia accaduto, sembra incredibile» ha spiegato il ragazzo, che ha ricevuto il video dalla sua fidanzata, la quale lo aveva ottenuto a sua volta da un’amica.

Marco, chi è l’assistente di volo diventato virale

Marco è un assistente di volo e stava mostrando come mettersi la dotazione di sicurezza. Un passeggero aveva però notato la sua avvenenza e aveva deciso di postarlo sui social. Così tutti lo hanno preso per un modello e il ragazzo è diventato virale. Quando poi sono arrivate le prime avances, il ragazzo ha rivelato la sua identità e ha dichiarato: «Sono io e ho la più bella fidanzata del pianeta».

«Mi hanno fatto delle offerte. Lavorare nel mondo della moda, come modello ma non solo, era il mio sogno. Ma al momento non voglio montarmi la testa, sono appena stato assunto come assistente di volo, altri passi futuri li valuterò volta per volta» ha spiegato il giovane a Il Messaggero, che per primo ha raccontato la sua storia.

Perché è diventato virale

«Non lo vedevo da tanto e il video è stata una bellissima sorpresa. Per noi è un orgoglio vederlo al lavoro e sapere che se la sta cavando bene anche se è lontano da casa. La storia del video ci fa piacere, se porterà delle opportunità saremo felici per lui, ma sarà lui a decidere cosa fare del suo futuro. Al momento l’assunzione è stata già una bella soddisfazione» ha raccontato la madre del ragazzo.

Il giovane lavora come assistente di volo dopo essersi diplomato al liceo scientifico.