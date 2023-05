Marco Alloisio, chi è il marito di Gabriella Golia

Marco Alloisio è il marito della nota conduttrice Mediaset Gabriella Golia. L’uomo è uno stimato chirurgo e nel 1997 la coppia ha avuto il loro primogenito Tommaso, oggi laureato in Giurisprudenza.

Marco Alloisio: biografia e carriera

Marco Alloisio è nato a Milano nel 1952, si è laureato in Medicina nel 1976 e si è specializzato in chirurgia generale nel 1981, in oncologia medica nel 1984 e in chirurgia toracico-polmonare nel 1987. Dal 1980 è assistente di ruolo presso le Divisioni di Diagnostica, Chirurgia, Oncologia Cervicofacciale e Toracica dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano ed assistente presso l’Unità di Chirurgia Toracica dell’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Medico di fama nel campo oncologico, dal 2014 è il presidente della sezione milanese della LILT e dal 2016 fa parte del Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione Umberto Veronesi.

Per il prezioso contributo nella cura e nella ricerca in campo medico, il marito di Gabriella Golia ha ricevuto il prestigioso riconoscimento dell’Ambrogino d’Oro. «Riceverlo è pura emozione, soprattutto per un milanese come me, nato all’ombra dell’Università di Medicina e dell’Istituto Tumori… Ho avuto la fortuna di nascere a Milano che è una città meravigliosa e ricca di opportunità in tutti i campi, incluso quello delle Scienze della Vita», aveva affermato in merito.

L’amore con Gabriella e il figlio Tommaso

La coppia ha sempre vissuto la propria storia lontana dai riflettori dello spettacolo, e sono pochi i dettagli noti sulla loro relazione. I due si sono conosciuti a Milano e stanno insieme da oltre 30 anni. Una lunga storia d’amore coronata con la nascita di Tommaso, a proposito del quale Gabriella ha recentemente dichiarato a Repubblica: «Sono la classica mammona affettuosa anche se ha 25 anni. È adulto e indipendente, com’è giusto, ma rimpiango quando era piccolo». La donna pubblica spesso sui social foto del giovane, tra foto di anni fa a scatti più recenti per la laurea.