L’arbitro Marciniak a un raduno di estrema destra, salta la finale di Champions League?

L’Uefa sta indagando sulla presenza di Szymon Marciniak, arbitro della prossima finale di Champions League tra Inter e Manchester City, a un evento organizzato in Polonia dal politico di estrema destra Sławomir Mentzen, che non fa mistero della propria linea antisemita, omofoba, antiabortista e anti-Ue. Il massimo organo del calcio continentale potrebbe decidere di escludere il direttore di gara dalla finale di Champions League, in programma sabato 10 giugno.

La Uefa «è al corrente delle accuse e punta a ottenere chiarezza»

«La Uefa è al corrente delle accuse relative a Szymon Marciniak e punta a ottenere chiarezza immediatamente. La Uefa e l’intera comunità del calcio rifiutano i “valori” promossi dal gruppo in questione e valutano con estrema attenzione queste accuse», ha dichiarato il l’organo di governo del calcio in Europa, raggiunto dal Guardian. Marciniak, già fischietto della finale dei Mondiali di Qatar 2022, a inizio settimana ha preso parte a un evento di networking organizzato a Katowice daMentzen di Confederazione (Konfederacja), partito politico polacco di estrema destra fondato all’alba delle elezioni del Parlamento europeo del 2019: Marciniak, il cui nome figurava sulla locandina dell’evento, è stato uno degli speaker.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Szymon Marciniak (@_szymonmarciniak_)

Marciniak ha preso le distanze da Confederazione

Il partito Confederazione, che ha ottenuto 11 seggi nel Sejm (la Camera bassa del parlamento) nelle elezioni politiche del 2019, si presenta come un forte oppositore delle politiche dell’Unione Europea e, fortemente conservatore, è critico nei confronti del femminismo, contrario all’aborto e a favore della tutela dei valori della famiglia tradizionale. Gli esponenti del partito, molto popolare tra i giovani polacchi, hanno rilasciato a più riprese dichiarazioni omofobe e antisemite. Questo il messaggio su Instagram con cui Marciniak ha preso le distanze da Confederazione: «In relazione alle notizie dei media, dichiaro di non aver mai sostenuto alcun partito, organizzazione politica o singoli politici e mi dissocio nettamente da qualsiasi punto di vista, dichiarazioni e azione estreme, razziste o antisemite».