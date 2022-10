Marcia su Roma, dall’opposizione l’invito a «non abbassare mai la guardia»

Il coro unanime dei partiti d’opposizione, che invitano a non «abbassare mai la guardia», e il mancato intervento di Giorgia Meloni o di altri membri del governo per condannare la marcia su Roma. Il centenario di oggi pone ancora di più in contraddizione centrodestra e centrosinistra, con il Pd ad attaccare la premier che, superata la mattinata, non ha ancora parlato. E non lo ha fatto nessuno dalla maggioranza, tranne il presidente del Senato Ignazio La Russa. Ieri su Rete4 ha risposto al segretario Enrico Letta, dicendo che «sono passati cento anni dalla marcia su Roma. Prima tra il ’19 e il ’22 l’Italia fu scossa da violenze. Sono d’accordo con lui che non ci possa essere né ora né mai la perdita della libertà. Io darei la vita per la sua difesa. Negli anni ’70 io la libertà l’ho guadagnata giorno per giorno, guai ad attentare la libertà anche oggi».

Il primo a parlare è stato Conte

Le prime dichiarazioni sul centenario di uno degli eventi chiave dell’ascesa del fascismo in Italia è stato Giuseppe Conte. Il leader del Movimento 5 Stelle ha lanciato un messaggio chiaro: «Non perdiamo mai di vista che c’è una marcia che è e sarà sempre più forte di quella che fece precipitare il nostro Paese verso la dittatura, la fine delle libertà, l’orrore delle leggi razziali e della guerra. Una marcia per cui chi è venuto prima di noi ha sacrificato la sua vita. Una marcia che non dobbiamo mai interrompere: quella per l’affermazione completa e quotidiana dei diritti, dei principi e dei valori della nostra Costituzione. Non bisogna mai rallentare questo cammino, mai abbassare la guardia. Solo così sarà possibile sradicare sul nascere qualsiasi seme di odio e intolleranza, di arroganza e di violenza del potere».

Enrico Letta ha deposto fiori sulla lapide di Matteotti

Poi è arrivato l’intervento del segretario del Pd Enrico Letta. Dopo aver deposto sulla tomba di Giacomo Matteotti una corona di fiori ha dichiarato: «Il ricordo drammatico del giorno in cui la democrazia finì nel nostro Paese per mano del fascismo, il ricordo drammatico soprattutto delle vittime del fascismo e, in particolare, di Matteotti. Questo centenario vuole essere il monito al fatto che 100 anni fa la politica, e la democrazia, finì nel Paese e cominciò il periodo più buio. Vogliamo celebrare la democrazia, difendere la democrazia oggi, domani, sempre. Questo momento è di ricordo delle vittime, tutte le vittime del fascismo e della figura di Matteotti per noi importante. Il Paese deve ricordare questa giornata, la più buia della democrazia, il momento in cui lo Stato abdicò, crollò rispetto alla dittatura che stava arrivando. Un momento che dobbiamo ricordare».

Più Europa: «Fascismo pagina peggiore della storia d’Italia»

Anche Benedetto Della Vedova, segretario di Più Europa, ha condannato l’evento: «I cento anni della Marcia su Roma ci impongono di ricordare il fascismo come la pagina peggiore ed inemendabile dell’Italia unita. Abbiamo inventato ed esportato il fascismo fino alla violenta e tragica ma inevitabile alleanza tra Mussolini ed Hitler, dalla cui sconfitta l’Europa intera ha tratto la forza di ripartire sostituendo al nazionalismo la cooperazione e poi l’integrazione politica. Per questo dall’Italia abbiamo il dovere, anche a cent’anni di distanza dall’ascesa di Mussolini e dalla cancellazione della libertà e della democrazia, di contrastare ogni autocrazia illiberale, fuori ma soprattutto dentro i confini dell’Unione Europea».

Sinistra Italiana chiede di sciogliere le organizzazioni neofasciste

Infine arriva l’appello di Nicola Fratoianni. Nel ricordare cosa significhi questo centenario, il segretario nazionale di Sinistra Italiana ha chiesto lo scioglimento dei gruppi neofascisti: «Le squadracce fasciste ebbero il mandato di reprimere nel sangue gli scioperi di braccianti e lavoratori delle industrie, che chiedevano pane e che venivano sfruttati e mal pagati. Nemici di quello stesso popolo, in nome del quale pretendevano di parlare e di agire. Ancora oggi qualcuno scambia il fascismo per folklore. Un errore drammatico che si può correggere con la memoria. Lo stesso errore che commette chi pensa che quella ideologia sia consegnata alla storia. Non è così, e ne vediamo i segni ogni giorno in molte cose. Serve ricordare, perché non accada più. E servono atti concreti, come lo scioglimento delle organizzazioni neofasciste, chiesto dal Parlamento del nostro Paese e che attendiamo da tempo. Perché sia chiaro anche a coloro che siedono oggi al governo, che la Repubblica Italiana nacque proprio perché in Italia vinsero gli antifascisti».