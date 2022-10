Marcia su Roma, tra fake e propaganda

Ha tutti gli ingredienti della fiction A Noi, instant movie – si direbbe oggi – realizzato nel 1922 dal regista e produttore Umberto Paradisi per celebrare la marcia su Roma delle camicie nere, evento che, come si sa, segnerà l’inizio del ventennio di dittatura fascista per l’Italia. Parisi, nato in Lomellina nel 1978, aveva alle spalle una discreta carriera come attore e, soprattutto come regista, prima teatrale e poi cinematografico (prima di A Noi, aveva diretto oltre 20 film dai più svariati soggetti, comprese rielaborazioni letterarie come Ettore Fieramosca e Dagli Appennini alle Ande). Ma non c’è dubbio che il suo docufilm celebrativo della marcia fascista rimane, ancora oggi, la sua opera più ricordata.

Si tratta di un lungometraggio di circa un’ora che ripercorre tutte le tappe della vicenda che, come noto, secondo i progetti dello stato maggiore fascista, avrebbe dovuto portare alla presa del potere attraverso i famosi quattro punti: mobilitazione e occupazione degli edifici nelle principali città del Regno, concentramento delle camicie nere a Santa Marinella, Perugia, Tivoli, Monterotondo e Volturno, ultimatum al governo Facta perché cedesse tutti i poteri dello Stato, entrata a Roma e presa dei ministeri (con qualsiasi mezzo). Se le cose si fossero messe male, le camicie nere avrebbero ripiegato verso l’Italia centrale, dove sarebbe stato costituito un governo fascista in una città dell’Italia di quell’area. Nel frattempo, dal Nord sarebbe ripartita una seconda carica, fino alla vittoria (furono previste anche ipotesi di azione bellica).

Tutta la marcia, minuto per minuto

Come si sa, non vi fu necessità di un’ulteriore marcia, e A Noi documenta il successo dell’iniziativa, passo per passo «Con le Camicie Nere, dalla sagra di Napoli alla conquista di Roma». Avvalendosi di ben 212 riprese di differenti situazioni, compone una sorta di mosaico consequenziale. Partendo dal 24 ottobre 1922, con la “convention” (adunata) di Napoli fino all’arrivo delle schiere fasciste, dalla guardia d’onore al duce, all’Hotel Vesuvio, alla grande adunata al Campo dell’Arenaccia con i comandanti a rapporto. E poi ancora l’arrivo del duce, la dimostrazione in piazza del Plebiscito e quindi la marcia vera e propria: con 100 mila camicie nere pronte alle porte di Roma, quindi l’attesa e l’entusiasmo nella Capitale; l’ordine di avanzata e la gioiosa accoglienza da parte di Roma Madre della gioventù d’Italia. Infine, l’arrivo di Mussolini, la parata delle camicie nere del 30 ottobre 1922, il duce e i quadrumviri in piazza del Popolo, la sfilata lungo corso Umberto, l’omaggio alla tomba del Milite Ignoto e la dimostrazione al re, in piazza del Quirinale.

Tra propaganda e fake news

L’instant movie di Paradisi è costruito ad arte, in pieno stile propagandistico: a chi vi assiste sembra davvero di seguire passo passo la marcia – incontrastata e trionfale – e gli eventi collaterali. Con una sapiente cucitura di immagini e riprese (212, appunto), comprese quelle di un altro suo documentario, A Napoli coi fascisti d’Italia, mostra una vera e propria marea di italiani pronti a precipitarsi, con ogni mezzo disponibile, dal treno alla bicicletta, nella Capitale. È tutto un costante insieme di folle osannanti, a testimoniare un assenso totale all’iniziativa fascista. Sembra persino di viaggiare a fianco di Mussolini nelle varie tappe. Peccato che il duce non avesse partecipato alla marcia, arrivando a Roma solo all’ultimo minuto il 30 ottobre. Come si sa, era rimasto a Milano in attesa degli eventi, anche se, in realtà, avendo timore di un arresto, aveva preferito stare in un’area che gli avrebbe consentito una rapida fuga in Svizzera (alcune fonti dicono addirittura che, nella notte tra il 27 e il 28 ottobre aveva soggiornato nella villa di Margherita Sarfatti a Cavallasca, praticamente al confine con la Svizzera, pronto a scavallarlo nel caso la marcia fosse fallita. Solo la sera del 29 ottobre, visto lo stallo politico che si era, di fatto, creato, decise di partire per Roma, chiamato dai suoi quadrumviri).

Il debunking di Mark Cousins

Ma se la falsa presenza di Mussolini rappresenta forse la finzione più eclatante, tutto il docu-film è intriso di mistificazioni e veri e propri falsi. A smascherare tutte le finzioni di A Noi ci ha pensato, con uno scrupolo filologico e tecnologico davvero minuzioso, il regista e documentarista irlandese Mark Cousins (già autore, 10 anni fa, del monumentale A History of Film: An Odissy, che ripercorre, in 15 episodi, la storia del cinema) con il suo Marcia su Roma, presentato all’ultima edizione della Mostra di Venezia e da qualche giorno nelle sale italiane. Marcia su Roma – una sorta di racconto-denuncia articolato in almeno quattro piani: la voce (del narratore), la donna, la città, la propaganda – dedica un focus proprio al film/documentario di Paradisi e, con una laboriosa analisi alla moviola frame by frame, immagini smontate e rimontate, zoomate, e così via dimostra come le manipolazioni del regista lombardo abbiano potuto presentare un racconto della marcia totalmente artefatto. A Noi è frutto di una pura propaganda costruita attraverso l’uso sapiente di immagini tratte da molte e differenti riprese per altri film, avvenute in contesti e tempi del tutto diversi da quanto lo scorrere della pellicola voglia farci credere. Insomma una colossale fake, compreso il sole, che nel film di Paradisi accompagna costantemente lo svolgersi delle azioni, mentre l’evento fascista fu ben più prosaico e spesso accompagnato dalla pioggia.