La Marcia su Roma, cronache del 1922: stasera su Rai3 il racconto di Ezio Mauro

In occasione dei 100 anni dalla Marcia su Roma, Rai2 trasmette stasera un documentario per ricostruire le tappe fondamentali dell’evento che condusse all’ascesa del fascismo. In prima visione assoluta, Ezio Mauro cercherà di raccontare cosa accadde il 28 ottobre 1922, quando migliaia di sostenitori di Benito Mussolini entrarono nella Capitale per prendere il potere con la forza. Il progetto in onda stasera, dal titolo La Marcia su Roma, cronache del 1922, ne analizzerà cause e conseguenze, muovendosi fra i luoghi cardine in tutta Italia. Oltre al capoluogo laziale, il racconto proseguirà anche a Milano e Bologna. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Attraverso preziosi materiali e filmati dell'epoca, @eziomauro ripercorre le cause e le tappe che portarono alla fine della democrazia in Italia.

📌 “La marcia su Roma, cronache del 1922”, venerdì alle 21.30 su #Rai3 e @RaiPlay.@StandByMeTV pic.twitter.com/0ftySsvqvz — Rai3 (@RaiTre) October 27, 2022

La Marcia su Roma, cronache del 1922: luoghi e ospiti di stasera 28 ottobre 1922

La narrazione di Ezio Mauro nel documentario di Rai2 non si soffermerà soltanto sul 28 ottobre, ma partirà ben prima della Marcia su Roma. L’ex direttore de La Repubblica infatti analizzerà i 10 mesi che nel 1922 condussero all’evento cruciale in cui gli squadristi di Mussolini entrarono nella Capitale. Per tutto l’anno infatti i sostenitori del futuro Duce attaccarono sedi e iscritti ai partiti di sinistra, in un contesto dove la democrazia trovava sempre meno spazio. Il giornalista e conduttore del documentario farà leva anche su filmati d’archivio dell’Istituto Luce, partendo dalle cause per analizzare le conseguenze della vicenda. Inoltre non parlerà soltanto da Roma, ma estenderà il suo viaggio in tutta Italia. Oltre al Quirinale e al Viminale, infatti, andrà a Palazzo Marino di Milano e al Vittoriale degli italiani sul lago di Garda. Senza dimenticare l’antico carcere di San Giovanni in Monte e Palazzo d’Accursio a Bologna.

Il viaggio di Ezio Mauro per La Marcia su Roma, cronache del 1922 arriverà a Villa del Soldo, vicino Como, dove si dice Mussolini abbia trascorso l’ultima notte prima della marcia con Margherita Sarfatti. Il documentario di Rai2 si avvarrà del parere di numerosi ospiti, tra cui storici e saggisti che hanno dedicato la loro ricerca e i loro studi agli anni del fascismo. Interverranno la storica Giulia Albanese e il saggista David Bidussa, che ha per anni analizzato tutti i discorsi del futuro Duce. Simona Colariza invece porterà la sua esperienza con le vicende del Partito Socialista. Ospiti del documentario saranno poi anche parenti dei testimoni oculari, tra cui Ippolita Gaetani, nipote dell’amante di Mussolini Sarfatti. Parlerà poi Federico D’Aniello, nipote dell’omonimo prefetto di Civitavecchia che tentò di resistere agli squadristi. Testimonianze illustri con Massimo Popolizio, che ha interpretato Mussolini al cinema, e la filosofa Michela Marzano.