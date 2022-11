100 marchi più forti al mondo, Apple in vetta: tre italiani in classifica

La società di consulenza Interbrand ha pubblicato la classifica dei 100 marchi più forti, dal valore più alto e più riconoscibili al mondo. Il posizionamento dipende dalla valutazione economica del brand, dal ruolo svolto dallo stesso nel processo d’acquisto, dalla sua forza competitiva e dalla sua capacità di creare fidelizzazione.

I 100 marchi più forti al mondo

Come da dieci anni a questa parte, il primo posto è occupato saldamente da Apple, che nel 2022 ha segnato un aumento del 18% del valore del marchio (482.215 miliardi di dollari). Seguono altri quattro brand tecnologici come Microsoft (278.288 miliardi di dollari), Amazon (274.819 miliardi), Google (251.751 miliardi) e Samsung (87,689 miliardi). Dalla sesta posizione in poi si esce dal settore strettamente tecnologico con Toyota (59.757 miliardi di dollari), Coca-Cola (57.535 miliardi), Mercedes-Benz (56.103 miliardi), Disney (50.325 miliardi) e Nike, che entra al decimo posto con un valore stimato di 50.289 miliardi – superando McDonald’s all’undicesimo posto.

I brand italiani

Per quanto riguarda l’Italia, rappresenta il 3% tra i marchi internazionali maggiormente valutati, con brand dell’alta gamma nel comparto moda ma anche nell’automotive di lusso. Il primo che si incontra in classifica è infatti Gucci (20,417 miliardi), al trentesimo posto, a cui seguono Ferrari (9,365 miliardi), al settantacinquesimo e Prada (6,548 miliardi), all’ottantanovesimo.

Lidi Grimaldi, managing director di Interbrand, ha affermato che i tre brand si sono confermati in classifica grazie alla loro capacità di perseguire e mettere a terra visioni coraggiose e di creare linguaggi iconici: «Prada, in particolare, è un rappresentante tutto italiano che ha dimostrato un’attenzione concreta e pionieristica rispetto alle dimensioni ESG, facendone uno dei suoi punti di forza. Gucci ha stretto rilevanti partnership e ha stabilito una solida strategia nel Metaverso, che segna un investimento a lungo termine nei mondi virtuali e un’esperienza digitale completamente rafforzata. Ferrari continua a superare i confini della propria arena competitiva pur senza rinunciare al suo focus strategico sull’innovazione di prodotto».