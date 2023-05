Le Marche continuano a essere dimenticate, dall’alluvione ai terremoti

«Il naufragar m’è dolce in questo mare». Partiamo da qui. Dai versi immortali di Leopardi Giacomo, marchigiano di Recanati. Parlare di naufragio in tempi di alluvioni potrebbe suonare stridente, disturbante, e da qui in effetti volevamo proprio partire. Del resto sarà stridente e disturbante anche quel che segue, per brevità, una polemica sul post-alluvione, quanto di meno politicamente corretto si possa pensare.

Non solo il Mei a Faenza, a Campovolo si prepara Italia Loves Romagna

Perché mentre l’acqua della pioggia mescolata col fango si sta solidificando, rendendo difficoltoso il ripristino della quotidianità e tanto più il recupero dei tanti beni andati sommersi, c’è chi pensa a solidarizzare, spalando, mandando beni di prima necessità, laddove è possibile ospitando, dandosi da fare. Tra questi, succede spesso, ci sono gli artisti, è di loro che ci occuperemo oggi, pronti a cantare -‘in aiuto di’. È successo a Faenza, in un evento organizzato da Giordano Sangiorgi del MEI. Un faentino che organizza a Faenza un concerto benefico per aiutare i suoi concittadini direi che rientra perfettamente nella norma, e ci mancherebbe pure altro. Ma vuoi che non arrivino anche i pezzi da novanta, quelli che non perdono un’occasione buona per star lì a mettere la propria faccia su un cartellone con uno scopo benefico? Ecco infatti che, dopo aver ricoperto di strali Bruce Springsteen per essersi esibito nei giorni caldi (umidi, più che altro) a Ferrara, senza aver donato il cachet agli alluvionati – vai poi a sapere se l’ha fatto o meno – e dopo aver saputo che Laura Pausini, della colpitissima Solarolo, devolverà il cachet dei suoi tre concerti a Piazza San Marco di Venezia, a proposito di acque alte, alle sue zone, ecco che arriva Italia Loves Romagna, mega concertone made in Salzano organizzato per il 24 giugno in quel di Campovolo, Reggio Emilia. Era già accaduto per il terremoto che aveva colpito l’Emilia, stesso luogo e forse anche cast simile, lo scopriremo solo quel giorno.

Le Marche vengono dimenticate in ogni tragedia

Ora, figuriamoci se l’oggetto di una polemica può essere un concerto benefico. Tutto ciò che mira al bene è sacrosanto, anche un concerto che vede sullo stesso palco Blanco, Emma e Tananai, oltre a tutti gli altri. Il punto, lo scrive un 53enne nato in Ancona e residente da 26 anni a Milano, è che nel pensare a un evento benefico per le zone alluvionate, ci si è dimenticati di una regione, le Marche. Figuriamoci se sia sensato star qui a fare la tara ai danni subiti, ci sono troppi morti di mezzo per scendere così in basso, ma considerando che le medesime zone colpite stavolta nelle Marche, la provincia di Pesaro, in minor parte la zona attraversata dal Misa (a cui il consiglio dei ministri ha esteso il 26 maggio lo stato di emergenza per i danni del maltempo e dall’alluvione) erano le medesime già colpite l’anno scorso, dove i morti ci furono eccome, e considerando che allora di concerti benefici non ce ne furono, il sospetto che la regione di Leopardi sia un pochino fuori dai radar ci sta. Anche perché, sempre a parlare di disgrazie, anche quando nel 2016 ci fu stato il cosiddetto “terremoto di Amatrice”, con la cittadina laziale distrutta, nei fatti a essere maggiormente colpito, in quel caso si sarebbe potuti star lì a fare la conta dei danni, per equità non lo faremo, è stata la zona dei Sibillini marchigiani, con una pletora di paesini devastati e mai ricostruiti.

Lo shadowban continua nonostante RisorgiMarche

Era già accaduto anche in minor parte col terremoto umbro del 1997, come con quello de L’Aquila, del 2009. La sfiga di trovarsi in zona soggetta a terremoti, evidentemente, e di non avere l’allure delle regione contigue. Perché Italia Loves Emilia. Il terremoto di Amatrice. E via discorrendo. Del resto, sono del 1969, quando nel 1972 un terremoto distrusse parte di Ancona, fortunatamente non provocando morti, se ne parlò forse sul momento, salvo poi far sparire la notizia dai medesimi radar, al punto che a ogni nuovo terremoto, anche quelli di quest’anno, si fa l’elenco dei grandi cataclismi nazionali senza mai citare Ancona e le Marche. Hai voglia a coinvolgere Dustin Hoffman lì a recitare proprio L’infinito nei vecchi spot della Regione. Hai voglia a tirare in mezzo il CT Mancini, Neri Marcorè, che per altro si è dovuto inventare RisorgiMarche proprio per accendere dei riflettori sulle zone devastate dal terremoto di Amatrice, Valentino Rossi o altre celebrities nostrane. Le Marche vivono in costante shadowban, ogni volta che la regione viene colpita da una disgrazia, ormai con una cadenza quasi annua, scompariamo velocemente dai tg, zero solidarietà, zero considerazione. Si parla, a ragione, dello spirito indomito dei romagnoli, che si rimboccano le maniche senza aspettare aiuti dall’esterno, come se le altre popolazioni, penso appunto agli umbri, agli abruzzesi e appunto ai marchigiani, amassero star lì nel fango o tra le macerie in attesa di soccorsi, senza manco una musica come il liscio a fare da colonna sonora, figuriamoci gente come Ligabue o Zucchero che intonano i loro successi per raccogliere fondi.