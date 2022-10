Marche, acqua razionata in diversi comuni: rubinetti chiusi dalle 22 alle 6

A causa del perdurare della riduzione delle portate della sorgente, del progressivo depauperamento degli impianti di soccorso e di una costante domanda idrica da parte dell’utenza, l’azienda per la fornitura di acqua con sede ad Ascoli Piceno (CIIP) ha annunciato che dovrà chiudere i serbatoi di notte in alcuni comuni. Qui l’elenco delle zone delle Marche che dovranno fare i conti con un razionamento dell’acqua dalle 22 alle 6.

Acqua razionata nelle Marche

Il provvedimento entrerà in vigore a partire dalla sera di giovedì 20 ottobre e riguarderà i seguenti territori:

Servigliano (Zona Curetta)

Santa Vittoria in Matenano (centro abitato)

Fermo (zona San Girolamo, Girola)

Monte Giberto (contrada da Castelletta e parte di contrada da Ete)

Lapedona (centro urbano – contrada da San Michele e limitrofe)

Ortezzano (Zona Valdaso)

Castorano (centro urbano, San Silvestro, Gaico),

Spinetoli (Pagliare del Tronto),

Offida (San Barnaba, centro urbano, Zona Cappuccini),

Acquaviva Picena (centro urbano e dintorni, Contrada San Vincenzo e Colle in su)

Monteprandone (Centobuchi)

Stella di Monsampolo

Grottammare (centro urbano basso – lungomare)

Cupra Marittima (centro urbano basso – lungomare)

La società ha specificato che la sospensione dell’erogazione idrica notturna alle utenze tramite chiusura dei serbatoi rappresenta l’unica misura atta a garantire un’equa distribuzione della scarsa risorsa idrica disponibile. Si tratta della prima fase a cui potrà seguire un’eventuale seconda fase con ulteriori chiusure su diverse zone del territorio servito in relazione all’andamento dei consumi e delle piogge, alla disponibilità degli impianti di soccorso, alla domanda idrica da parte delle utenze e al clima.

Possibili disservizi anche in altre zone

In una situazione, come quella attuale, di precarietà delle fonti di approvvigionamento, potranno verificarsi temporanei disservizi anche in zone non inserite nelle aree interessate dalle chiusure programmate e/o in diverse fasce orarie. La CIIP ha infine invitato gli uffici pubblici e l’utenza civile, commerciale, produttiva e sanitaria di porre particolare attenzione alla manutenzione degli impianti ad autoclave.