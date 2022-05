Marcelo Pecci: chi era e le origini italiane del pm ucciso in Colombia

Procuratore paraguayano di origini italiane che si occupava della lotta alla mafia e al traffico di droga, Marcelo Pecci è stato ucciso a colpi di pistola mentre stava passeggiando sulla spiaggia con la neo moglie: vediamo chi era e qual è stata la dinamica del suo omicidio.

Marcelo Pecci: chi era

Specializzato in criminalità organizzata, traffico di droga, riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, era uno dei più importanti pubblici ministeri del Paraguay ad occuparsi di queste tematiche. Negli ultimi mesi era stato responsabile di casi legati ad A Ultranza PY, la più grande operazione antidroga della storia del paese, e stava indagando sulla sparatoria avvenuta ad un concerto lo scorso gennaio in cui era rimasta uccisa la moglie di un calciatore e un presunto trafficante di droga.

Si era inoltre occupato del caso in cui fu coinvolto l’ex calciatore brasiliano Ronaldinho, accusato di aver tentato di entrare in Paraguay con un passaporto falso (2020), nonché delle indagini sull’omicidio della figlia del governatore di Amambay a Pedro Juan Caballero (2021).

Marcelo Pecci ucciso in spiaggia

La sua vita è stata stroncata proprio in uno dei momenti più felici. L’uomo si era infatti appena sposato con la giornalista Claudia Aguilera, da cui aspettava una figlia, e con lei stava trascorrendo la luna di miele all’isola di Barù (Colombia). Mentre i due stavano passeggiando in spiaggia, sono stati raggiunti da due sicari a bordo di una moto d’acqua. La donna, rimasta illesa, ha raccontato che uno di loro è sceso e ha sparato a Marcelo due volte, una in faccia e una alla schiena.

Nel tentativo di fermare l’esecuzione, è intervenuto anche un membro della sicurezza del Decameron Barú Hotel presso il quale alloggiavano i neosposi. Ma nulla è servito ad evitare il tragico destino del pm, morto sul colpo a causa delle ferite riportate.

La polizia colombiana ha diffuso la foto di uno dei due presunti assassini, fuggiti dopo l’agguato: indossa un paio di bermuda neri e un cappello modello panama beige. Il presidente dell’Associazione paraguaiana dei pubblici ministeri Augusto Salas è sicuro si tratti di un attacco a stampo mafioso: “Il modo in cui hanno agito gli assassini e lo hanno giustiziato è tipico della mafia. Non vedo altra spiegazione”.