Marcello Veneziani, chi è: moglie e vita privata del giornalista e scrittore

Giornalista e scrittore italiano che ha fondato e diretto numerose riviste, Marcello Veneziani è ritenuto uno degli intellettuali di spicco della destra italiana: vediamo chi è, per quali quotidiani ha scritto e cosa si sa di sua moglie e della sua vita privata.

Chi è Marcello Veneziani

Professionista dal 1982 dopo il praticantato al Giornale d’Italia, a 26 anni (1981) ha assunto la direzione del gruppo editoriale Ciarrapico-Volpe-La Fenice fino al 1987. Ha quindi fondato il mensile culturale Pagine Libere prima di essere chiamato da Indro Montanelli a scrivere a lungo sul Giornale. Tra gli altri quotidiani con cui ha collaborato si citano Il Messaggero, La Repubblica (quando era diretta da Eugenio Scalfari), La Stampa, Il Secolo d’Italia, L’Espresso, Panorama, Il Mattino, La Nazione/Qn e La Gazzetta del Mezzogiorno. Redattore del giornale radio di mezzanotte, ha preso parte a vari programmi televisivi ed è stato commentatore della Rai.

Risale agli anni Novanta l’inizio del sodalizio con Vittorio Feltri, cominciato con L’Italia settimanale (che Veneziani fondò e diresse) e l’Indipendente e proseguito poi con Il Giornale e con Libero. Membro del consiglio di amministrazione della Rai durante la XIV legislatura e del consiglio di amministrazione di Cinecittà, dal 2016 al 2018 è stato editorialista del quotidiano romano Il Tempo mentre attualmente scrive su La Verità e Panorama.

Oltre che per l’attività giornalistica, l’intellettuale è noto anche per essere l’autore di decine di saggi. Dal 1979 al 2022 ne ha pubblicati oltre quaranta tra cui, tra i più recenti, Dispera Bene. Manuale di consolazione e resistenza al declino, Dante nostro padre e La leggenda di Fiore.

Marcello Veneziani: chi è la moglie

Per quanto riguarda la sua vita privata, Marcello è stato sposato con una donna di nome Elena (non si conosce il cognome). A raccontarne la separazione era stato lui stesso sulle colonne di Libero, spiegando che l’ex moglie le aveva ha distrutto e bruciato alcuni suoi libri pregiatissimi. “Non credo esista barbarie peggiore verso la cultura, la civiltà e verso uno scrittore. Sottrargli i libri e gli appunti è come togliergli l’ossigeno”, aveva scritto. Si sa inoltre che il giornalista ha due figli, Federica e Rudi, di cui non è nota l’età.