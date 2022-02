Marcello Sacchetta, chi è: età, Amici e fidanzata del ballerino

Ballerino, coreografo e conduttore, Marcello Sacchetta è stato per diversi anni professionista ad Amici: vediamo qualche dettaglio sulla sua carriera, qual è la sua età e chi è la sua fidanzata da cui recentemente ha reso noto di aspettare un bambino.

Marcello Sacchetta: età e Amici

Nato a Napoli nel 1983 (ha dunque 38 anni), si è appassionato di danza sin da bambino e ha iniziato il suo percorso ballando sulle note di Michael Jackson. I primi successi sono arrivati a 13 anni con la vittoria dei Campionati Europei di Boogie-Woogie & Rock and Roll. Dopo essersi diplomato al Teatro dell’Opera di Roma, collaborando con Veronica Peparini, Giuliano Peparini, Luca Tommassini, Bill Goodson, Daniel Wrzalow e altri, nel 2002 ha deciso di iscriversi al talent show di Maria De Filippi (che allora si chiamava ancora Saranno famosi).

Nonostante la sua eliminazione ha proseguito il suo percorso professionale e nel 2013 è entrato a far parte di Amici come professionista. Un’opportunità che ha definitivamente consacrato il suo successo rendendolo uno dei volti più amati del programma. Dopo aver condotto anche il daytime insieme a Lorella Boccia, nel 2022 ha annunciato di non voler più fare parte del cast: “Non è un addio, ma crescendo ho sentito l’esigenza di affrontare il mio percorso da solo per dimostrare a voi ma soprattutto a me stesso che sono diventato grande”.

Marcello Sacchetta: la fidanzata

Marcello è fidanzato da anni con Giulia Pauselli, ex concorrente e ballerina professionista di Amici. Diplomatasi alla scuola di danza del Teatro Alla Scala di Milano, si è distinta nell’edizione 2011 del programma per il suo talento e la sua tecnica. Dopo aver ottenuto il banco ed essere arrivata in finale, ha vinto un contratto di lavoro presso la compagnia “Complexions Contemporary Ballet” di New York. Una volta tornata in Italia, ha assunto il ruolo di professionista all’interno della scuola.

Conosciutisi per caso sul lavoro, per lei è stato amore a prima vista e dal 2013 non si sono più lasciati. Chiamato a giudicare una sfida di Amici 21, Marcello ha anche annunciato che Giulia è incinta del loro primo figlio.