Marcello Cirillo: moglie, figlie e incidente del cantante e attore

Attivo in televisione fin dai primi anni ’80, Marcello Cirillo è ancora oggi uno dei volti (e delle voci) più riconoscibili dello spettacolo italiano, particolarmente per quanto riguarda il pubblico della Rai. Ecco qualche interessante curiosità su di lui.

Chi è Marcello Cirillo: la vita e la carriera

Nato a Caulonia in provincia di Reggio Calabria il 24 maggio del 1958, Marcello Cirillo (che compirà a breve 65 anni) è noto ai più soprattutto per aver fatto parte, nei primi anni di carriera, del celebre duo Antonio e Marcello, fondato a Roma nel 1976 insieme all’amico e collega Antonio Maiello. La prima grande occasione per il duo, dopo tanti anni di pianobar, fu un’esibizione al Festival di Sanremo 1983 a loro proposta dal produttore Gianni Ravera. Poco dopo venne pubblicato il loro primo EP, Concertando.

Il sodalizio artistico con Maiello sarà molto importante per Cirillo, che avrà così la possibilità di partecipare a diversi programmi Rai, collaborando tra l’altro alla composizione della colonna sonora de I Fatti Vostri di Michele Guardì. Dopo ben 20 anni di carriera, tuttavia, Cirillo sceglierà di sciogliere il duo e di intraprendere la strada solista. Inizierà così per lui un lungo percorso partito nel 1999 in Rai, soprattutto all’interno dei programmi del mezzogiorno di Rai 2 al fianco di Giancarlo Magalli e Adriana Volpe. Cirillo, che è anche un apprezzato attore teatrale, ha ad oggi un totale di 7 dischi all’attivo. L’ultima fatica discografica, Rollica, l’ha pubblicata nel 2011 insieme a Mimmo Cavallaro, Cosimo Papandrea ed i TaranProject.

Più di recente, il pubblico tv l’ha visto al fianco di Roberta Capua alla conduzione del programma Estate in diretta. Insieme a Demo Morselli ha dato vita allo spettacolo Tu vuò fa’ l’americano dedicato all’indimenticabile Renato Carosone.

Marcello Cirillo: moglie, figli e incidente

L’artista è felicemente sposato con Antonella, che ha conosciuto tanti anni fa in un locale. La coppia ha due figlie, Maria Elisa (che l’ha reso nonno di tre nipoti) e Maria Sofia.

Al di là dei successi musicali, Cirillo ha purtroppo alle spalle anche una storia piuttosto inquietante. A marzo del 2023 il cantante è stato investito da un camion mentre transitava con la sua auto sulla Cassia bis, a Roma. Trascinato per diversi metri, è fortunatamente uscito illeso dall’incidente stradale.