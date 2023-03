Marcello Cirillo coinvolto in un incidente: «Sono vivo per miracolo»

Il cantante e volto tv Marcello Cirillo ha mostrato le immagini della sua auto distrutta sulla Cassia bis: «Sono vivo per miracolo dopo essere stato investito da un camion e trascinato per duecento metri per poi cappottarmi dall’altra parte della strada». Inoltre ha ringraziato i soccorritori facendo un appello: «Mi piacerebbe conoscere e ringraziare personalmente i ragazzi che mi hanno aiutato, se vedete questo messaggio scrivetemi».

Sono vivo per miracolo, voglio ringraziare quegli angeli che verso le 15,00 si trovavano sulla Cassia bis (roma) mi hanno estratto dalla mia smart dopo essere stato investito da un camion e trascinato per 200 metri per poi cappottarmi dall’altra parte della strada! 🙏🙏🙏🙏🙏 pic.twitter.com/DNY3fZYsT2 — marcello cirillo (@marcelloCirillo) March 15, 2023

La dinamica dell’incidente di Marcello Cirillo

Marcello Cirillo ha raccontato sul suo profilo Twitter la sua disavventura. Il cantante e volto tv è stato protagonista di un incidente stradale mentre era a bordo della sua auto sulla Cassia bis a Roma. «Sono vivo per miracolo», ha scritto, mostrando le foto del suo veicolo distrutto. Poi il presentato ha continuato nel suo racconto: «Sono vivo per miracolo dopo essere stato investito da un camion e trascinato per duecento metri per poi cappottarmi dall’altra parte della strada». Inoltre ha voluto ringraziare i soccorritori dopo aver rischiato la vita: «Voglio ringraziare quegli angeli che verso le 15.00 si trovavano sulla Cassia bis (strada di Roma ndr.) mi hanno estratto dalla mia Smart». «Mi piacerebbe conoscere e ringraziare personalmente i ragazzi che mi hanno aiutato, se vedete questo messaggio scrivetemi. Una si chiamava Chiara», ha twittato ancora.

I messaggi sui social

Sul profilo social di Marcello Cirillo sono arrivati numerosi messaggi di amici e fan spaventati per l’accaduto e per la sua salute. Il popolare volto de «I Fatti Vostri» ha tranquillizzato tutti, spiegando di essere «sotto shock ma illeso», e aggiungendo poi «Sto bene». Cirillo, nel rispondere ai commenti, ha fornito altri dettagli di quanto accaduto, spiegando che il camionista si è fermato a soccorrerlo: «Credo che lui non mi abbia visto e agganciandomi mi ha trascinato per metri poi, quando se ne accorto, ha frenato e io mi sono ribaltato. Si è fermato non è un criminale, solo una persona distratta».