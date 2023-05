Marcello Cesena: età, compagno e personaggi del comico e imitatore

Marcello Cesena è un noto attore comico e imitatore, famoso soprattutto per il suo ruolo del nobile Jean Claude di Sensualità a Corte, uno dei personaggi del mondo di Mai dire Gol ideato dalla Gialappa’s Band.

Chi è Marcello Cesena: età e personaggi

Il comico è nato a Genova il 5 settembre 1956. Ha abbandonato la facoltà di Architettura per diplomarsi alla Scuola di Recitazione del Teatro Stabile di Genova e debuttare sul palcoscenico facendo il coprotagonista nell’Enrico IV di Luigi Pirandello, insieme a Giorgio Albertazzi. Nel 1984 Pupi Avati gli offre il primo ruolo cinematografico nel film Una gita scolastica e poi in altri tre film, ovvero Impiegati, Storia di ragazzi e di ragazze e Magnificat. È però al Teatro dell’Archivolto di Genova che inizia a muovere i suoi primi passi nel mondo della comicità.

Nel 1991 debutta in Rai nel programma Avanzi, fondando il gruppo dei Broncoviz insieme agli amici Maurizio Crozza, Carla Signoris, Ugo Dighero e Mauro Pirovano. Nel 2003, invece, partecipa al programma di Marco Giusti Cocktail d’amore dove debutta nel ruolo di imitatore con il personaggio della stilista Carla Fendi. Negli anni 2000 dirige come regista diversi film, tra cui Mari del sud (2001) con Diego Abadantuono e Il cosmo sul comò (2008), con il trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo. In quegli anni, nel 2004, stringe la collaborazione con la Gialappa’s Band e il programma Mai dire Gol per interpretare il ruolo di Jean Claude. Tra gli altri personaggi di Marcello Cesena ricordiamo anche i Patatini, il Dr. House e don Babbeo, molto amati in tv e sul web.

A maggio 2023 ha pubblicato un libro dal titolo Un luogo sicuro che racconta la storia di due donne, la regista cinematografica Geneviève e la giovane profuga Azadeh. Due vite distanti, le loro, che si uniranno nel più inaspettato dei modi durante un funerale in una cittadina lontana da Parigi.

Chi è Marcello Cesena: il compagno

L’attore comico si è unito civilmente al compagno Alessandro Iovine nell’aprile del 2020, in piena pandemia. La cerimonia si è svolta a Roma, al Campidoglio.

Per l’occasione, Iovine aveva scritto sui suoi profili social: «In una Roma deserta, indossando mascherine e guanti ci siamo sposati! Perché non volevamo ricordare questi giorni solo per la Pandemia ma anche per qualcosa di bello. Mai avrei pensato di sposarmi in vita mia e soprattutto mai avrei creduto di farlo durante una pandemia. La bellezza della vita sta proprio nella sua imprevedibilità e nel fatto che alla fine l’amore trionfa su tutto».