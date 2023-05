Marcella Bella, la nuova vita ad Ibiza: «Faccio la nonna, non mi riconosce nessuno»

Marcella Bella racconta la sua nuova vita ad Ibiza a Domenica In, dov’è tornata come ospite dopo un periodo di assenza in tv. La cantante, che ora vive nell’isola spagnola insieme al marito Mario Merello, ha confidato di aver scelto proprio quel luogo perché ama il contatto con tanta gente.

Marcella Bella racconta la nuova vita ad Ibiza

«È un posto piccolo, dove tutti mi conoscono e mi amano ormai, ma non tutti sanno che sono una cantante. Ho più libertà perché non mi riconoscono. È un posto molto simile alla Sicilia. Anche lì ci son tutte quelle piante grasse, i fichi d’ india», ha spiegato. Una scelta meditata e convinta che ha portato l’artista a selezionare anche gli impegni professionali preferendo una vita più riservata: «Se non fossi stata così selettiva, dopo 50 anni avrei stufato tutti… Io sono presente da tanti anni e ancora mi amano proprio perché non mi sono data troppo. Nel corso del tempo ho preso pause per dedicarmi alla famiglia e ai miei figli, che sono la cosa più importante».

Il rapporto con i figli e i nipoti

Proprio il suo primogenito, Giacomo, gli aveva rimproverato di essere stata una mamma assente: «Quando è nato ho lavorato tanto e lui mi rimproverava di averlo lasciato con le nonne. Quindi, quando sono nati gli altri due, dopo 15 anni, me li sono goduti e non volevo potessero rimproverarmi». In questi ultimi anni, la cantante ha raccontato di dedicarsi ai nipoti: «Quando vengono in estate, organizzo sempre un compleanno con unicorni e tutto ciò che amano».Nell’intervista non poteva infine mancare un riferimento al fratello Gianni, colpito da un ictus. L’artista ha dichiarato ai microfoni di Domenica In che le cose sembrano andare meglio: «Sta bene e sta preparando un festival in cui tanti giovani canteranno le sue canzoni».