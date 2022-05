Marcell Jacobs è stato ricoverato in ospedale a Nairobi

Il meeting di atletica di Nairobi Kip Keino Classic avrebbe dovuto vedere il grande ritorno del campione olimpico Marcell Jacobs sulla distanza del 100 metri: la gara più iconica (insieme alla maratona) della rassegna a cinque cerchi, dove l’azzurro ha trionfato a Tokyo 2020, regalando all’Italia una storica vittoria. E invece non sarà così: l’atleta italiano, colpito da un forte virus intestinale, è finito addirittura in ospedale.

Jacobs, ricoverato anche il fisioterapista

Dopo le prime avvisaglie la situazione è precipitata nel tardo pomeriggio di ieri, quando per Marcell Jacobs, colpito da dissenteria, vomito e febbre alta, si reso necessario il trasferimento dal Safari Park Hotel al Rueraka Uhai Neema Hospital di Nairobi. Insieme al campione olimpico anche il suo fisioterapista Alberto Marcellini, ancor più debilitato. I due, che hanno trascorso la notte in ospedale, sono ancora sotto osservazione al Pronto soccorso della struttura ospedaliera, gestita dalla Ong italiana World Friends.

Jacobs, le dichiarazioni del coach

Come riporta La Gazzetta dello Sport, se la situazione non peggiorerà l’obiettivo è riuscire a far dimettere Jacobs (e Marcellini) già nel pomeriggio. E, dopo qualche ora in albergo, decollare verso l’Italia via Amsterdam, come già previsto. «Ci teniamo a ringraziare lo staff e i medici, Gianfranco Morino e Washington Njogu, che sono stati molto attenti, cordiali e professionali con Marcell e con tutti noi. Ringraziamo anche il personale dell’Ambasciata d’Italia, in particolare il security officer, che ci hanno dato assistenza in tutta questa vicenda », ha dichiarato Paolo Camossi, coach del campione olimpico dei 100 metri e della 4×100. Il Kip Keino Classic di Nairobi, che ha in programma le gare clou tra le 15 e le 17 italiane (tra le 16 e le 18 keniane), rappresenta la terza tappa del Continental Tour Gold: nei 100 metri sarà presente ai blocchi di partenza Filippo Tortu.