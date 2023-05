Marcell Jacobs salta la sfida con Kerley di Rabat: «Ma è solo rimandata»

Marcell Jacobs deve arrendersi alla sciatalgia. Purtroppo l’atleta azzurro, campione olimpico nei 100 metri, salterà l’esordio stagionale outdoor a Rabat in Marocco. In tanti attendevano la sfida con il rivale Kerley in pista, ma Marcell ha rassicurato i fan che lo scontro è «solo rimandato».

La decisione di Marcell Jacobs di rinunciare alla gara

Jacobs si stava preparando da tempo alla sfida contro lo statunitense Kerley. Tuttavia, una sciatalgia l’ha fermato e l’azzurro ha dovuto rinunciare al suo esordio stagionale outdoor, visto che nel corso della stagione ha partecipato a gare indoor. Ad ogni modo, il corridore ha detto: «La sfida è solo rimandata». Il campione ha poi aggiunto: «Sono costretto a saltare il debutto sui 100 metri e il primo confronto di quest’anno con Kerley a Rabat, a cui tenevo moltissimo, a causa di un leggero blocco lombo-sacrale che conto di risolvere al più presto». Marcell Jacobs ha poi spiegato le sue condizioni e ha chiarito che non ha subito un vero e proprio infortunio: «Non è un infortunio, è solo il risultato di un falso appoggio, che però mi impedisce di gareggiare in Marocco. Tecnicamente mi sento in forma e pronto a fare una bella stagione all’aperto».

Le cure che l’atleta azzurro riceverà per ritornare in forma

Ora Marcell Jacobs deve fermarsi e nel frattempo può studiare gli avversari in gara a Rabat. Per recuperare al meglio la sua forma fisica, l’atleta azzurro si è affidato al dottor Hans Mueller Wohlfahrt. Non a caso, l’atleta si è recato nello studio dello specialista e ha eseguito il primo trattamento. Hans Mueller Wohlfahrt è una garanzia nel campo sportivo, visto che in passato è stato medico del Bayern Monaco e ha seguito per lungo tempo l’uomo più veloce di sempre, il giamaicano Usain Bolt.