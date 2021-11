Marc Marquez salta il GP di Algarve, voci su una nuova frattura al braccio

Come reso noto dalla Honda e dallo stesso pilota, Marc Marquez salterà il GP di Algarve di Portimao a causa di una commozione cerebrale rimediata dopo una brutta caduta in allenamento il 30 ottobre. Un trauma alla testa, che però potrebbe nascondere qualcosa di ben più grave: una frattura al braccio, già infortunato in passato. A sostenerlo è Aleix Espargaro dell’Aprilia, fratello di Pol, compagno di squadra dell’otto volte campione iridato. E c’è anche chi parla di fine della carriera per Marquez.

Marquez, la versione della Honda

«Marc ha battuto la testa: è stato un piccolo colpo, ma tornato a casa continuava ad avere dei capogiri come se fosse stato in stato confusionale. È stato visitato a Barcellona, farà un ulteriore controllo e sapremo se potrà correre a Valencia». Così Alberto Puig, team manager Honda, aveva commentato l’accaduto, le cui circostanze erano state confermate dallo stesso Marquez, che sarà sostituito da Stefan Bradl in Portogallo.

This Saturday while I was training off-road preparing for the next round I suffered a crash that caused a slight head concussion. After a few days of rest and seeing that it was still unwell, today I had a medical check-up. As a precautionary measure I’ll not race the Algarve GP. pic.twitter.com/tTQsTxf82R — Marc Márquez (@marcmarquez93) November 2, 2021

Marquez, i dubbi di Espargaro

Ad alimentare i dubbi Aleix Espargaro, che in conferenza stampa ha dichiarato: «Forse Marc ha anche un braccio rotto. Normalmente uno come lui farebbe di tutto per guidare. Tutti lo sanno. Non so se “commozione cerebrale” è davvero l’espressione giusta. Penso che sia qualcosa di peggio». Vincitore di sei titoli mondiali nella classe regina (più altri due tra 125 e Moto2), nell’ultimo anno e mezzo Marquez è stato operato tre volte al braccio destro, fratturato nel corso della prima gara del 2020 a Jerez.

Marquez, a rischio la carriera?

Insomma, se davvero il campione spagnolo classe 1993 si fosse fatto di nuovo male al braccio, allora sarebbe a rischio non solo il finale della stagione 2021 (che l’ha visto vincere l’ultima gara corsa a Misano il 24 ottobre), ma addirittura la sua carriera. Proprio adesso che El Cabroncito sembrava sul punto di tornare ai suoi livelli pre-infortunio. Laconico ma indicativo il commento di Pecco Bagnaia, pilota Ducati che si è limitato a dire: «Strano».