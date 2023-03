Marc Marquez operato alla mano: salterà il GP di Argentina

Marc Marquez salterà il GP di Argentina. Il pilota spagnolo alla fine si è dovuto arrendere e ha dovuto operarsi alla mano per poter risolvere i problemi che da tempo lo affliggevano.

After successful surgery to repair the broken first metacarpal in his right hand, Marc Marquez will miss the second round of the 2023 MotoGP World Championship. 📄 https://t.co/BbFSbVvFIJ pic.twitter.com/8DWwJcjdC5 — Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) March 27, 2023

L’operazione di Marc Marquez alla mano

Ora è arrivata l’ufficialità: il pilota spagnolo della Honda Marc Marquez non correrà il Gran Premio dell’Argentina in programma domenica prossima. Marquez si è infatti operato alla clinica Dexeus di Barcellona per la frattura del primo metacarpo della mano destra. Il pilota si era infortunato nella giornata di ieri durante i primi giri della gara del GP del Portogallo a Portimao. Il team Repsol Honda ha scritto una nota ufficiale sul profilo Twitter. In questa nota si legge: «L’intervento è consistito in una riduzione chiusa della frattura e fissazione interna della stessa con due viti». Ora Marc Marquez ritornerà in pista ad Austin in Texas e su quel circuito dovrà scontare la long lap penalty ricevuta per l’incidente accaduto durante il GP del Portogallo che ha penalizzato anche il pilota di casa Miguel Oliveira.

Le scuse del pilota spagnolo dopo l’incidente

Dopo l’incidente ai danni del portoghese Miguel Oliveira, Marc Marquez ha chiesto mille volte scusa e ha chiarito le sue intenzioni. Infatti ha dichiarato: «Ho fatto un grosso errore, mi dispiace. Sono contento che nessuno si sia fatto male, a parte il sottoscritto. In quel punto non volevo superare: ho una moto inferiore e per stare con gli altri devo frenare più tardi. Questa volta mi si è bloccata la ruota davanti, e quando ho rilasciato i freni ho perso il controllo». Marquez ha chiesto anche perdono a Oliveira e al pubblico portoghese. Tuttavia, i tifosi portoghesi non l’hanno perdonato e infatti l’hanno fischiato sonoramente. Invece, i tre piloti che nel GP del Portogallo sono saliti sul podio, ovvero Bagnaia, Vinales e Bezzecchi, hanno espresso solidarietà al collega anche se hanno detto che lo sbaglio va «sanzionato».