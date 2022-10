Ciclismo, Marc Bracke morto suicida: scontava 3 anni di stop per molestie

È morto Marc Bracke, team manager molto conosciuto all’interno del mondo del ciclismo. L’uomo, di 53 anni secondo alcune fonti straniere si sarebbe suicidato. Ancora ignote le cause, probabilmente Bracke era afflitto dalle accuse di molestie sessuali ai danni di alcune atlete che si erano scagliate contro di lui.

Il caso Marc Bracke

Marc Bracke lavorava come manager del team continental femminile Doltcini-VanEycke-Proximus, uno dei più famosi all’interno del mondo ciclistico femminile. Improvvisamente, si era ritrovato nell’occhio del ciclone: due atlete, vale a dire Marion Sicot e Sara Youmans, lo avevano accusato di molestie sessuali e si erano sentite libere di scagliarsi contro di lui. Infatti, secondo le sportive, Bracke richiedeva loro delle foto intime, in costume o in bikini, situazioni che generava un certo imbarazzo nelle donne.

Per questa ragione, Bracke era stato condannato a 3 anni di squalifica dalla commissione etica dell’Uci, l’ente che regola l’intero mondo ciclistico professionista. Marc Bracke ha dovuto quindi ritirarsi dalle scene e abbandonare il suo ruolo, la sua passione e il suo lavoro. In tutto questo tempo, l’uomo si era sempre difeso e aveva negato le accuse delle atlete. Addirittura, per la giustizia ordinaria francese non era colpevole, perché non c’erano prove evidenti a suo carico. Il procuratore di Montargis che si era occupato del caso aveva dedotto che Bracke non aveva intenzioni di commettere molestie sessuali, perché il suo comportamento non evidenziava ciò, si sarebbe trattato soltanto di un malinteso dovuto dalla scarsa padronanza della lingua inglese del team manager.

Il messaggio del suo team

Il team di Marc Bracke ha voluto ricordare l’uomo e ha espresso un messaggio di cordoglio. In quest’ultimo si legge: «È con grande tristezza che Doltcini ha ricevuto la notizia della morte improvvisa di Marc Bracke. Marc ha lavorato per alcuni anni come ex team manager della squadra femminile Doltcini – Van Eyck Sport a stretto contatto con la nostra azienda di abbigliamento. Auguriamo alla sua famiglia, in particolare alla sua ragazza Shana, agli amici e ai conoscenti, molta forza durante la morte di Marc».