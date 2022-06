Marattin al Canova Club e le altre pillole dell’8 maggio

Un incontro a porte chiuse con Luigi Marattin, responsabile economico di Italia Viva, il partito di Matteo Renzi: per la sera di mercoledì, il Canova Club fondato da Stefano Balsamo propone un dialogo con il parlamentare «per comprendere la visione generale dell’economia che caratterizza i singoli partiti» e «scoprire che cosa ci aspetta da qui a fine anno, in tempi che si prospettano molto difficili tra inflazione e rallentamento del Pil anche a causa della guerra». Il tutto nella sede romana di Confcooperative, a via Torino.

Palazzo Farnese, per l’arte la Francia apre le porte del cortile

Ogni tramonto porta la promessa di una nuova alba ed è così che dopo la personale a Palazzo Velli del 2018, JonOne torna a Roma per una nuova dirompente esposizione. La mostra, Sun-Downs, mira a far sognare lo spettatore, proprio come accade quando si è davanti a un tramonto. Le opere selezionate per lo show sono studi di emozioni rappresentate su carta, carichi di passionalità e colore. La galleria espone per la prima volta un corpus di lavori su carta, 30 opere uniche a tecnica mista create da JonOne in esclusiva per l’evento in cui si mischiano inchiostro, gouache e pittura spray. JonOne sarà presente durante la serata di inaugurazione di giovedì e presenterà un’installazione su una parete di specchi allestita negli spazi della galleria Wunderkammern, in via Giulia. In via del tutto eccezionale, prenotando la visita alla mostra, l’intervento artistico che JonOne ha realizzato sulla palizzata nel cortile interno di Palazzo Farnese. L’artista, inserendo nella sua inconfondibile calligrafia un’iscrizione romana rinvenuta su di un cippo del 55 a.C. conservato nei sotterranei del palazzo dell’Institut Français, coniuga contemporaneità e antichità in una visione personale e originale.

Pr milanese Antonioli per Achilli Group di Roma

Roberta Antonioli Pr Studio, agenzia di comunicazione milanese, conquista Roma: collaborerà con Achilli Group, della famiglia Achilli, oggi nelle mani di Alessio Tagliaferri. Non solo la storica enoteca: tra le numerose attività c’è un nuovo progetto ristorativo, Ozio Restaurant, in uno dei quartieri più eleganti di Roma. Il locale si trova all’interno dell’Orazio Palace, nuovo hotel composto di una settantina di camere in cui trova spazio la novità strategica della famiglia Tagliaferri, ideata e creata insieme a Paolo De Angelis storico direttore dell’Enoteca al Parlamento, nella volontà di far partire la ristorazione della struttura ricettiva con un nome icona della ristorazione romana. Una trattoria contemporanea sui tetti di Roma, da cui poter godere un orizzonte sconfinato sulle bellezze di Roma, quasi toccando Castel Sant’Angelo.

Casa Coppelle, charity per l’ospedale Bambino Gesù

Giovedì 23 giugno a Casa Coppelle, ristorante storico della Capitale, si terrà la serata evento Charity Chef For Children, in cui 12 ragazze e ragazzi, pazienti dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, si sfideranno, al fianco di grandi professionisti della ristorazione, nella realizzazione di piatti gourmet, che andranno a comporre il menu della cena di beneficenza. L’ospedale ha promosso numerose attività di empowerment per i ragazzi affetti da patologie croniche, ritenendo fondamentale stimolare la loro creatività e far scoprire le loro risorse. L’idea della serata evento è quella di assistere a una vera e propria competizione: i 12 ragazzi e ragazze, insieme agli operatori sanitari, ovvero medici, infermieri, psicologi, che da sempre li seguono, saranno divisi in quattro squadre, ognuna delle quali dovrà realizzare un piatto del menu da proporre ai commensali i quali dovranno, invece, eleggere il miglior piatto della serata. La cena di beneficenza avrà lo scopo di poter raccogliere delle donazioni utili alla ricerca per la sclerosi multipla, ma non solo. Il ricavato dell’evento sarà devoluto alla Fondazione Bambino Gesù.

Neuroradiologi a congresso nella Capitale

Tornano i convegni medici in presenza. L’Associazione Italiana di Neuroradiologia (Ainr) ha aperto mercoledì i lavori del suo congresso, che si svolgerà fino all’11 giugno presso l’Auditorium Antonianum – Centro Congressi di Roma. «I problemi neurologici sono all’origine del 40 per cento degli accessi in ospedale e il 70 per cento delle Risonanze Magnetiche è ormai di pertinenza neuroradiologica ma molti pazienti non ci conoscono perché rimaniamo spesso dietro le quinte», spiega Andrea Rossi, presidente Ainr e direttore della Uoc Neuroradiologia Irccs Istituto Giannina Gaslini di Genova. Ci sono 60 unità operative di neuroradiologia in Italia e la disciplina è cresciuta progressivamente nell’equilibrio del Ssn. «La Neuroradiologia, oggi, è la disciplina nella quale l’Intelligenza Artificiale è divenuta strumento di supporto quotidiano, ormai parte integrante nelle indagini diagnostiche ospedaliere e che ha cambiato radicalmente, grazie all’integrazione con le nuove tecniche interventistiche, gli esiti nei pazienti con ictus trattati tempestivamente. Questo è il risultato tangibile che si ricava quando si investe con passione nella formazione che salva le vite. Il prossimo obiettivo è cercare di aumentare la durata della Scuola di Specialità in Radiodiagnostica individuando un percorso dedicato per la formazione neuroradiologica in analogia a quanto avviene negli altri Paesi europei», sottolinea Andrea Falini, professore ordinario di Neuroradiologia, Università Vita-Salute San Raffaele, direttore Uoc di Neuroradiologia, Irccs Ospedale San Raffaele.