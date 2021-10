Maratona Mentana – Speciale Ballottaggi Amministrative 2021 su La7: orario e ospiti della diretta

Dopo lo speciale sul primo turno delle elezioni amministrative, Enrico Mentana e la redazione del suo telegiornale ritornano con un nuovo appuntamento dell’ormai celebre #MaratonaMentana, in onda oggi pomeriggio, lunedì 18 ottobre 2021, a partire dalle 14.15 su La7. La puntata, tutta dedicata ai risultati dei ballottaggi che decreteranno i nomi dei nuovi sindaci in 65 comuni (di cui 10 capoluoghi di provincia), spazierà dal commento dei retroscena dell’evento, con un focus sulla bassa affluenza registrata alle urne, all’analisi di dati e tendenze in attesa del verdetto finale. Ad affiancare il conduttore, oltre a una squadra di inviati sparsi in tutt’Italia, anche un ricco parterre di ospiti.

Maratona Mentana – Ballottaggi Amministrative 2021: le cose da sapere sullo speciale in onda su La7 a partire dalle 14.15

Maratona Mentana – Ballottaggi Amministrative 2021: cosa succederà nel corso della trasmissione

La diretta, presumibilmente più breve rispetto a quella riservata alla prima tornata elettorale, seguirà il format di sempre. Mentana documenterà in tempo reale la chiusura delle urne e proverà a ragguagliare il pubblico sulla situazione nei diversi comuni interessati dal voto. Anche e soprattutto grazie ai collaboratori presenti nei quartieri generali degli aspiranti primi cittadini e nei palazzi delle istituzioni. Ovviamente, non ci sarà spazio solo per Roma, Trieste e Torino. Si analizzeranno con sguardo attento anche altre dinamiche, come quelle del secondo turno a Varese, Benevento e in diverse realtà della penisola. A offrire spunti di discussione e dibattito ci penseranno le proiezioni sui candidati fornite, come sempre, da SWG Italia. Illustrate nel corso del programma da Alessandra Dragotto e Rado Fonda, andranno a chiarire e a integrare i dati di spoglio gradualmente trasmessi.

A #Trieste in due occasioni entrambi i candidati al ballottaggio hanno perso voti rispetto al primo turno: nel 2001 (Dipiazza battè Pacorini) e nel 2006 (Dipiazza sconfisse Rosato, ma il primo turno si svolse in contemporanea alle politiche).#Ballottaggio #MaratonaYouTrend — YouTrend (@you_trend) October 18, 2021

Maratona Mentana – Ballottaggi Amministrative 2021: chi saranno gli ospiti in studio

Tra il pomeriggio e la sera, si alterneranno nello studio di Mentana alcune delle più note firme del panorama del giornalismo politico italiano. Tra queste, il direttore de L’Espresso Marco Damilano, il vicedirettore dell’Huffington Post Alessandro De Angelis, la giornalista de La Stampa Francesca Schianchi, il giornalista del Corriere della Sera Tommaso Labate, il direttore de Il Giornale Augusto Minzolini, il giornalista e fondatore de Il Fatto Quotidiano Antonio Padellaro, il direttore de Il Tempo Franco Bechis, la cronista Monica Guerzoni, il giornalista Paolo Mieli e la giornalista de La Verità Sabrina Biraghi.